План для здоровья

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал План мероприятий по формированию здорового образа жизни населения республики, профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на период до 2024 года, сообщает Минздрав Чувашии.

План включает три раздела — управление и координация реализации мероприятий, мотивирование населения к здоровому образу жизни и снижение потребления табака и алкоголя, а также меры, направленные на повышение двигательной активности и приверженности принципам здорового питания.

Главная цель — уменьшить распространенность таких негативных поведенческих факторов, как курение, нездоровое питание, низкая физическая активность и пагубное потребление алкоголя. Таким образом удастся контролировать группу неинфекционных заболеваний, что напрямую влияет на продолжительность и качество жизни населения.

В плане определены приоритеты и основные направления государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере общественного здоровья.