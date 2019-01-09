А теперь построим дом

Глава Чувашии встретился с многодетной семьей Черновых

Другие семьи посмотреть и свою показать поехали на прошлой неделе в Ульяновск чебоксарцы Ирина и Николай Черновы, а также четверо их детей. Именно их, как победителей муниципального этапа республиканского конкурса «Семья года – 2019», делегировали от Чувашии на фестиваль семейных традиций — праздник, который уже несколько лет подряд проводится в соседнем регионе.

Вместе с другими семьями, приглашенными на фестиваль, Черновы побывали на выставках, поучаствовали в увлекательных мастер-классах, тренингах и квестах, а заодно рассказали и о своей семье, и о традициях чувашского народа. А по возвращении поделились впечатлениями о поездке с Главой республики Михаилом Игнатьевым.

В Ульяновске Черновы привлекли всеобщее внимание своими красивыми чувашскими нарядами. В них же семья пришла и на встречу в Дом правительства. Глава республики это оценил.

«Вы надеваете яркие национальные костюмы, — отметил он. — Это наша уникальная культура, традиции, являющиеся неотъемлемой частью многогранной культуры России. Это значимо, и дети в этом духе воспитываются. Мы должны пропагандировать семейные ценности, на таких примерах воспитывать детей. В обществе, где таких семей больше, всегда стабильная ситуация».

Вместе Черновы уже 13 лет. Оба выросли в селе — Ирина родом из Козловского района, Николай — из Вурнарского, оба знают цену настоящему труду и понимают, как важны в семье взаимные забота и уважение. В лучших семейных традициях воспитывают они двух дочек и двух сыновей. Младшему сыну Егору, впрочем, пока еще предстоит пройти школу семейного воспитания — в августе малышу исполнился год. Мама, воспитательница одного из чебоксарских детсадов, сейчас сидит с Егором в декретном отпуске, и вся забота по обеспечению семейного бюджета — на папе, бригадире ООО «Агтех».

Впрочем, и об этом Черновы тоже рассказали на встрече, очень выручает их социальная поддержка для многодетных семей — льготное питание в школе, бесплатный детский сад, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. А средства федерального и республиканского материнского (семейного) капитала помогли улучшить жилищные условия. «Есть квартира, — поведал на встрече Николай Чернов. — Получили также землю как многодетная семья. Теперь хотим построить и свой дом».

Фото cap.ru