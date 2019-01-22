Собираем урожай, готовимся к отопительному сезону

А также вовремя делаем прививки

Еженедельное совещание у Главы Чувашии может отчасти заменить календарь — по повестке дня отчетливо видно, что наступила осень. Вчера в Доме правительства говорили о ходе уборочных работ, о подготовке соцобъектов и многоквартирных домов к отопительному сезону, а также об иммунизации против гриппа.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов порадовал всех сообщением, что урожайность в этом году значительно выше прошлогодней, будь то пшеница, картофель или другие виды овощей. Уборка зерновых и зернобобовых завершается, на полях остаются только культуры позднего срока сева и кукуруза. Аграриями намолочено 692 тыс. тонн зерна при урожайности 26,5 ц/га, план валового сбора выполнен на 108,4%. Особенно хорошим урожаем могут похвастаться хозяйства Вурнарского, Яльчикского и Ибресинского районов.

Картофель убран с 2,5 тыс. га, продолжил министр, овощи — пока со 126 га, продолжается сбор масличных. В то же время засеваются озимые под урожай будущего года. Здесь преуспели Красноармейский район (101,1% от плана), Яльчикский (98,1%), Цивильский (95,5%). План в целом по республике при этом выполнен на 79,5%. Напоследок Артамонов призвал сельхозпроизводителей активизировать работу, напомнив об ожидаемых осадках и снижении среднесуточной температуры.

Подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с планом, рассказал на планерке министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Грищенко. Средний процент готовности объектов — 98%. Полностью завершены подготовительные работы в двенадцати муниципальных образованиях (Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Моргаушском, Порецком, Урмарском, Шемуршинском, Ядринском, Яльчикском районах).

«Положите все справки в архив, это неинтересно», — услышав данные о прошлом отопительном сезоне, заявил Игнатьев, предлагая сообщить главное — будет ли тепло подано вовремя. Грищенко ответил утвердительно: «Да, к 1 октября все будет».

О ходе прививочной кампании доложил собравшимся министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов. В этом году, озвучил он прогноз, обезопасить себя от гриппа должна почти половина населения (75% из них — люди из группы риска), 13% прививки уже сделали. Оптимальным временем для вакцинации считается период с 1 сентября по ноябрь, а вот в конце января — начале февраля ожидается пик заболеваемости. Медики активно сотрудничают с предприятиями, подчеркнул министр, сформировано 160 выездных бригад, также работает 869 прививочных кабинетов. Люди видят эффект от вакцинации, поэтому серьезных вопросов по этому поводу уже нет, рассказал Викторов и пригласил коллег привиться: «Третий этаж Дома правительства, приходите!»

Выслушав министра здравоохранения, Михаил Игнатьев дал указание активнее объяснять людям необходимость прививок, делая акцент на их экономической целесообразности: в конечном итоге вакцинация позволяет сэкономить на лекарствах.

Обсуждали на планерке и другие, не включенные в повестку, но не менее актуальные вопросы. Так, касаясь реального сектора экономики, обсудили положение дел на предприятиях концерна «Тракторные заводы». 2019 год назвали для него переломным, отметив рост зарплат и объемов отгруженной продукции, а также набор персонала. Глава республики напомнил о состоявшемся в Чебоксарах Международном чемпионате операторов техники ЧЕТРА-2019 — мастерство бульдозеристов так впечатлило гостей, что сразу после праздника были проданы две машины.

Вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина подробно рассказала об участии в Московском финансовом форуме, а Михаил Игнатьев остановился на теме строительства детских садов. В микрорайоне «Серебряные ключи» в Чебоксарах за счет образовавшейся экономии намеревались построить детский сад — в итоге строительство в расчете на одно место оказалось чересчур дорогим, от идеи отказались. Глава республики призвал «не играть в игры» с подрядчиками и пристальнее размышлять, прежде чем принимать подобные решения о строительстве.