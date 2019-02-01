В зоопарке умерла лосиха

Неделю назад, 10 сентября, в зоопарке новочебоксарской Ельниковской рощи умерла лосиха Галина.

Животному было меньше трех лет, поэтому естественную причину смерти сразу исключили. Как рассказал директор рощи Евгений Курочкин, к лосихе неоднократно вызывались ветеринары, но оказанная ими помощь питомца не спасла. Сегодня здесь ожидают результатов исследования, проведенного при вскрытии, пока одна из предполагаемых причин смерти — ожог пищеварительной системы. Также планируют исследовать пищевые добавки и корм лосихи. Это нужно для того, чтобы не допустить падежа животных.

Ранее в этом году в зоопарке умер детеныш яка. У него выявили закупорку кишечника. Возможно, малыша закормили хлебом посетители: такая пища непривычна для диких животных, а потому противопоказана им. «За Галину в этом отношении я был спокоен на 100%, — поделился своим воспоминанием с «СЧ» Евгений Курочкин, — она не попрошайничала и принимала еду из рук только одной нашей работницы. Поэтому смерть лосихи нас особенно поразила».

В связи с этим происшествием в зоопарке Ельниковской рощи еще раз напоминают — кормить животных нежелательно, в их рационе достаточно пищи и необходимых полезных добавок. Если же очень хочется, стоит обратить внимание на табличку у каждого вольера, где указаны разрешенные и запрещенные продукты.