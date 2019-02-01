Сутки «Русской кругосветки»

На XVII Международном кинофестивале стран АТР, который проходит во Владивостоке, состоялся эстафетный заплыв вокруг острова Русский. За 24 часа участники «Русской кругосветки», среди которых была и представительница Чувашии Татьяна Александрова, преодолели по воде 5з километра.

— Спортсмены шли по дистанции днем и ночью, сменяя друг друга через каждые з0 минут. Всего в эстафете приняли участие 21 человек, в том числе те, кто в свое время участвовал в легендарном международном эстафетном заплыве через Берингов пролив, из России в Америку. Это вице-президент Международной ассоциации зимнего плавания Александр Яковлев (Латвия), Виктор Москвин и Олег Адамов (Новосибирск), Татьяна Александрова (Чебоксары), Александр Комаров (Хабаровск) и Владислав Шапошников (Благовещенск), — рассказал корреспонденту «РГ» руководитель заплыва и участник эстафеты «Беринг-201з», куратор региональных отделений Федерации зимнего плавания России в ДФО Олег Докучаев. По его словам, чтобы «замкнуть кольцо вокруг Русского», каждому участнику пришлось по три-четыре раза возвращаться в цепь пловцов. Эстафета прошла успешно, хотя ночью спустился туман, и ориентироваться в море стало сложнее, плюс сильное течение в проливе Старка (пролив между островами Русский и Попова), почти на четыре часа буквально затормозившее пловцов на пути к финишу.

Температура воды в окрестностях Русского составляла тогда 21-22 градуса. Вернувшись во Владивосток, участники «Русской кругосветки» устроили групповой заплыв от «Клуба зимнего плавания «Косатка — ДВ» на пляже Юбилейный к финишу на Спортивной набережной. Он длился около 20 минут, а на берегу каждый участник получил памятную медаль.

Ирина Дробышева,

«Российская газета» 16 сентября

Фото admsakhalin.ru. На старте и на финише заплыва от Сахалина до Хоккайдо Татьяна Александрова несла в руках чувашский флаг