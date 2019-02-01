Сутки «Русской кругосветки»

На XVII Международном кинофестивале стран АТР, который проходит во Владивостоке, состоялся эстафетный заплыв вокруг острова Русский. За 24 часа участники «Русской кругосветки», среди которых была и представительница Чувашии Татьяна Александрова, преодолели по воде 5з километра.
— Спортсмены шли по дистанции днем и ночью, сменяя друг друга через каждые з0 минут. Всего в эстафете приняли участие 21 человек, в том числе те, кто в свое время участвовал в легендарном международном эстафетном заплыве через Берингов пролив, из России в Америку. Это вице-президент Международной ассоциации зимнего плавания Александр Яковлев (Латвия), Виктор Москвин и Олег Адамов (Новосибирск), Татьяна Александрова (Чебоксары), Александр Комаров (Хабаровск) и Владислав Шапошников (Благовещенск), — рассказал корреспонденту «РГ» руководитель заплыва и участник эстафеты «Беринг-201з», куратор региональных отделений Федерации зимнего плавания России в ДФО Олег Докучаев. По его словам, чтобы «замкнуть кольцо вокруг Русского», каждому участнику пришлось по три-четыре раза возвращаться в цепь пловцов. Эстафета прошла успешно, хотя ночью спустился туман, и ориентироваться в море стало сложнее, плюс сильное течение в проливе Старка (пролив между островами Русский и Попова), почти на четыре часа буквально затормозившее пловцов на пути к финишу.
Температура воды в окрестностях Русского составляла тогда 21-22 градуса. Вернувшись во Владивосток, участники «Русской кругосветки» устроили групповой заплыв от «Клуба зимнего плавания «Косатка — ДВ» на пляже Юбилейный к финишу на Спортивной набережной. Он длился около 20 минут, а на берегу каждый участник получил памятную медаль.
Ирина Дробышева,
«Российская газета» 16 сентября
Фото admsakhalin.ru. На старте и на финише заплыва от Сахалина до Хоккайдо Татьяна Александрова несла в руках чувашский флаг
КСТАТИ
В этом году Татьяна Александрова участвовала еще в одном уникальном проекте на Дальнем Востоке — заплыве от России до Японии. В июле, как уже сообщала «СЧ», 27 опытных пловцов- экстремалов из этих двух стран, а также из Китая и ЮАР совершили первый в истории двухэтапный эстафетный заплыв — через пролив Лаперуза от мыса Крильон острова Сахалин до мыса Соя острова Хоккайдо.
По итогам двух этапов заплыва команда «морских моржей» преодолела в общей сложности 66 км — без гидрокостюмов при температуре воды от +5 до +10 градусов. Изначально, кстати, предполагалось, что проплывут спортсмены 43 км. Но из-за капризных течений и непогоды маршрут стал длиннее почти на треть.
Вернувшись в Чувашию, Татьяна Александрова встретилась с министром физической культуры и спорта республики Михаилом Богаратовым. «Участвовать в этом грандиозном заплыве было моей давней мечтой, — сообщила она. — И я очень благодарна Минспорту Чувашии за предоставленную мне такую возможность».