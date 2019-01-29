С легким паром!

Чебоксарская коммунальная баня № 1. Фото из архива Национального музея. 1936 год

«Сегодня в Чебоксарах начинает работать вновь отстроенная коммунальная баня. В бане большие, светлые мыльные отделения с парной, душами и ванной. В красиво оформленном вестибюле оборудован буфет», — таким сообщением 2 февраля 19з6 года газета «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия») порадовала жителей города.

До этого в столице республики не было настоящей общественной бани. Имелись бани в частных домовладениях, а под коммунальную было отдано совершенно неприспособленное здание дома воеводы, бывшее до этого первой городской электростанцией. В феврале 19зз года чебоксарцы через газету обратились к руководству города: «Товарищи из Горсовета! Обращаемся к вам с настойчивой просьбой: пока будет разрешаться вопрос о новой бане, распорядитесь починить, осветить, снабдить водой и сделать относительно элементарные удобства в существующей бане». Тем временем начал решаться вопрос с новой баней — в апреле этого же года Совнарком РСФСР выделяет средства на ее строительство.

Через три года новая коммунальная баня открывается, и только за февральские дни ее посещают 19 тысяч человек — з/4 городского населения.

…В таком виде, как на снимке, баня № 1 на перекрестке улиц Ярославская и Володарского (Композиторов Воробьевых) еще узнаваема большинством жителей города — ведь ее перестроили, расширили и осовременили только в 2007 году. Уточним еще, что номер первый ей был присвоен почти через двадцать лет после открытия — в 195з году, когда построили еще одну баню (она не сохранилась — сейчас на этом месте высится театр оперы и балета), уже с порядковым номером два.

На заднем плане фотографии видны Воскресенская церковь (без куполов и колокольни), здание школы № з, а на восточном косогоре пока нет ничего, кроме строений «Заготзерна» и двух деревянных мачт радиовещательной станции.

ТЕКСТ И ОБРАБОТКА ФОТО — ВЛАДИМИР ТРОФИМОВ