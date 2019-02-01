Выиграли миллионы на школьные лаборатории

Чебоксарская школа № 24 выиграла грант Минпросвещения России в 5,8 млн рублей. На федеральном уровне оценили проект «От школьного класса — к рабочему месту».

По замыслу авторов разработки, все основные навыки использования цифровых и инженерных технологий дети должны получить в школе, чтобы в будущем уметь оперировать инструментами для обработки необходимой информации.

Грант выделен в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», на эти деньги в учебном заведении будет создана цифровая школа «Коллаборация». Здесь обустроят три лаборатории в едином стиле: «Математика», «Информатика» и «Технология», в которых ребята смогут заниматься как на уроках, так и во время дополнительных занятий. Также будет организовано сетевое взаимодействие со школами-участницами проекта — как из Чебоксар, так и из регионов России.

Напомним, в июне грант федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» получили три учебных заведения республики: чебоксарская школа № 61, детский технопарк «Кванториум» чувашской столицы и Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова.