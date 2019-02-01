Фото Александра и Георгия Костиных, Чебоксары, 1932 год

«Дом научных работников в Чебоксарах (дом профессуры) распоряжением Совета народных комиссаров Чувашской АССР передается в ведение Наркомпроса», — сообщала в октябре 1932 года газета «Красная Чувашия» (с 1952 года — «Советская Чувашия»).

18-квартирный (третий по счету жилой кирпичный в городе) дом на пересечении улиц К. Маркса и Володарского (Композиторов Воробьевых) предназначался для преподавательского состава педагогического и сельскохозяйственного институтов, поэтому изначально стал называться «Дом красной профессуры». На фотографии он во всем своем первозданном величии, так как по левой стороне улицы К. Маркса выше него стояли только деревянные дома.

Кстати, в это время и сам пединститут (сейчас музей чувашской вышивки) был самым крайним в черте города каменным зданием, не считая, естественно, церквей. Почти все 18 трехкомнатных квартир со временем стали коммунальными, а еще в 2010 году несколько квартир были жилыми. Сейчас весь дом арендуют различные конторы, ателье, магазины, мастерские и прочее.

Совсем недавно дом подвергся очередному косметическому ремонту, и взору открылась центральная угловая часть, которую последние сорок-пятьдесят лет занимали различные изображения, начиная с агитационных и заканчивая рекламными.

Интересно:

Трудно представить, но первый год в доме, расположенном на главной улице, «электрический свет систематически отсутствует или бывает, как мимолетное видение», как писали об этом в октябре 1933 года жильцы дома. И далее в газете рисовалась совсем уж неприглядная картина: «И вот войдешь в кабинет научного работника — полумрак… как у средневекового алхимика. В этом полумраке, пахнувшем копотью, приходится заниматься изо дня в день, чрезвычайно напрягать зрение, читать и писать ощупью. А у многих научных работников и без того зрение утомленное, слабое, но иногда имеется счастье работать и при коптилке, так как нередки случаи, когда и керосина не хватает… Из-за этого научные работники, стоящие на ответственном посту подготовки кадров высшей квалификации, лишены жизненно необходимых и элементарных условий своего труда. Бесспорно, в этом вопросе имеет место недооценка факта работы чувашской профессуры у коптилки…» И семь подписей профессоров под статьей. С электричеством, конечно же, со временем разобрались, все наладили, а керосиновые лампы и коптилки ушли в прошлое.

Текст и обработка фото — Владимир Трофимов