Свыше 100 клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Марий Эл и Чувашии претендуют на звание лучших

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил участников конкурса «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ». В их число вошли 111 жилищных организаций из числа клиентов энергокомпании в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске, которые своевременно и в полном объеме исполняют свои платежные и иные обязательства.

В течение сентября 2019 года комиссия, в состав которой входят представители филиала, оценит участников по нескольким критериям. В их числе: уровень оснащенности обслуживаемых МКД общедомовыми приборами коммерческого учета, своевременная передача их показаний, регулярное внесение оплаты на предоставляемые услуги и отсутствие задолженности и судебных споров с энергокомпанией, и другие.

Среди УК и ТСЖ, набравших максимальное количество баллов по сумме всех позиций, «ЭнергосбыТ Плюс» определит лучших. Победителей отметят сертификатами на благоустройство дворовых территории –установку скамеек, спортивных снарядов, детских качелей и т.п.

Итоги акции будут сообщены ее участникам в октябре, а также будут опубликованы на сайте компании: www.chuvashia.esplus.ru и в средствах массовой информации.

Подробности акции можно узнать по телефонам:

для клиентов г. Чебоксары — 8 (8352) 36-73-27;

для клиентов г. Новочебоксарск — 8 (8352) 76-50-38;

для клиентов г. Йошкар-Олы — 8 (8362) 23-27-11.

 

 

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.

Опубликовано: 5 сентября 2019 г.


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