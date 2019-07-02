В Комсомольском районе отметили Акатуй

Как работают, так и празднуют

Юбилейные торжества, приуроченные к нынешнему Акатую, развернулись на огромной живописной поляне в окрестностях райцентра. Такое огромное скопление гостей редко увидишь на праздниках в других районах, не в обиду им будет сказано. И в этом — любовь к своей родине «комсомольцев», как живущих здесь, так и уроженцев со стороны.

Над поляной звучат песни, витает шашлычный запах. В спортивном секторе готов к поединкам большой борцовский ковер — спортивные единоборства особо почитаемы в районе. Высоких гостей встречает многометровое каре из женщин в национальных костюмах. Красочной юбилейно-праздничной композицией открывается торжество. В ней отдается должное нелегкому крестьянскому труду, славной истории района.

Как отметил глава райадминистрации Александр Осипов, были в ней периоды и высокого подъема, и упадка, после которого район снова поднимался и развивался. В настоящее время улучшаются жилищные условия молодых семей, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры. Один из них, на 150 мест, возведен в деревне Починок-Инели. В нынешнем году по району предусмотрено финансирование в объеме 62,2 млн рублей, которые пойдут также на реализацию социальных программ, в том числе на газоснабжение новых жилых домов в районном центре.

«Земля Комсомольского района очень щедрая, люди открытые, искренние и трудолюбивые. Представители многих национальностей на этой территории живут в мире и согласии. За это вам низкий поклон. Вы молодцы, так держать, к новым победам!» — приветствовал собравшихся Михаил Игнатьев. Он подчеркнул, что на таких добрых, объединяющих праздниках подводятся итоги и ставятся задачи для улучшения качества жизни населения, дальнейшего движения вперед. Уроженец района вице-адмирал, председатель правления Московской организации «Союз офицеров «Сыны Отечества» Владислав Ильин решил приветствовать земляков стоя на земле, которая его «напитала когда-то соками, взрастила». «Высокая организация праздника подтверждает силу вашего духа и движение души, мои земляки», — сказал он.

На большом Акатуе каждый мог найти себе развлечение по душе: яркими экспозициями завлекали людей этнокультурные подворья, на различных площадках свои таланты демонстрировали дети, народные умельцы, художники, самодеятельные артисты. Но особым вниманием публики пользовался спортивный сектор. Долго наблюдали гости за состязанием борцов. Один из победителей совершил круг почета с призовым бараном на шее. Другому достался жеребенок, но его взгромоздить на себя борец не решился… И, конечно, не обошлось без соревнований конников на находящемся рядом ипподроме.

Одна из «фишек» Акатуя — конкурс пахарей, да не на тракторах, а на лошадиной упряжке. Акатуй — это ведь свадьба плуга и земли, состоявшаяся на сей раз в режиме онлайн. Пахари состязались в скорости и качестве вспашки. И руководители местных хозяйств, кстати, старинной крестьянской работы не чурались. Когда мы подошли к загону, за плугом шел председатель сельхозкооператива «Дружба» Ремис Мансуров.

По традиции, на празднике были названы имена новых почетных граждан Комсомольского района. Ими нынче стали председатель СХПК «Урожай» Алексей Ершов, пребывающей на этом посту уже 35-й год, и народный поэт Чувашии глава местного землячества Валерий Тургай. Как водится, самым достойным труженикам района были вручены награды разного уровня.

Среди гостей были, конечно, главы администраций других районов. Некоторые из них приехали сюда в качестве получателей весомых денежных грантов Главы республики — для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического потенциала территорий. Гранты в сумме от 6 до 12 миллионов присуждены Яльчикскому, Комсомольскому, Батыревскому, Янтиковскому районам и городу Канашу.

…Славно отпраздновали Акатуй жители Комсомольского района — от души и основательно, как и работают. И судя по настроению, довольству жизнью, далеки они были от всяческих политических перипетий и заморочек. Не жалобами живет крестьянин, а трудной, приносящей радость работой.

Фото cap.ru: Шестеро настоящих крестьян от сохи отважились участвовать в конкурсе пахарей.