В МЧС рассказали о типичных нарушениях при эксплуатации банных печей

По статистике чаще всего в выходные пожарным приходится выезжать на тушение бань.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашии подготовила перечень рекомендаций по безопасной эксплуатации банных печей.
- кладку и ремонт печей необходимо доверять только профессионалам;
- обязательно наличие предтопочного листа достаточного размера;
- высота трубы обязана обеспечивать необходимую тягу;
- необходимо регулярно очищать дымоход — скопившаяся сажа может воспламениться.
В процессе топки запрещается:
- использовать легковоспламеняющихся жидкостей при розжиге;
- располагать дрова и прочие горючие материалы рядом с печью;
- поручать топку печи детям, оставлять ее без присмотра;
- топить печь с открытой дверцей.
Специальные требования предъявляются и к электрооборудованию бань:
- освещение в парилке не должно быть ярким, лампу лучше расположить вне поля зрения;
- для питания системы освещения необходимо использовать понижающий трансформатор на 12-36 В;
- обязателен влагозащищенный плафон;
- изоляция проводов должна быть асбестовая, выключатели располагаться вне парилки.