В МЧС рассказали о типичных нарушениях при эксплуатации банных печей

По статистике чаще всего в выходные пожарным приходится выезжать на тушение бань.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашии подготовила перечень рекомендаций по безопасной эксплуатации банных печей.

кладку и ремонт печей необходимо доверять только профессионалам;

обязательно наличие предтопочного листа достаточного размера;

высота трубы обязана обеспечивать необходимую тягу;

необходимо регулярно очищать дымоход — скопившаяся сажа может воспламениться.

В процессе топки запрещается:

использовать легковоспламеняющихся жидкостей при розжиге;

располагать дрова и прочие горючие материалы рядом с печью;

поручать топку печи детям, оставлять ее без присмотра;

топить печь с открытой дверцей.

Специальные требования предъявляются и к электрооборудованию бань: