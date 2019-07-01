В МЧС рассказали о типичных нарушениях при эксплуатации банных печей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По статистике чаще всего в выходные пожарным приходится выезжать на тушение бань. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашии подготовила перечень рекомендаций по безопасной эксплуатации банных печей.

  • кладку и ремонт печей необходимо доверять только профессионалам;
  • обязательно наличие предтопочного листа достаточного размера;
  • высота трубы обязана обеспечивать необходимую тягу;
  • необходимо регулярно очищать дымоход — скопившаяся сажа может воспламениться.

В процессе топки запрещается:

  • использовать легковоспламеняющихся жидкостей при розжиге;
  • располагать дрова и прочие горючие материалы рядом с печью;
  • поручать топку печи детям, оставлять ее без присмотра;
  • топить печь с открытой дверцей.

Специальные требования предъявляются и к электрооборудованию бань:

  • освещение в парилке не должно быть ярким, лампу лучше расположить вне поля зрения;
  • для питания системы освещения необходимо использовать понижающий трансформатор на 12-36 В;
  • обязателен влагозащищенный плафон;
  • изоляция проводов должна быть асбестовая, выключатели располагаться вне парилки.
Опубликовано: 1 июля 2019 г.


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