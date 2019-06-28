Чебоксарская детская музыкальная школа №4 освоила грант на благоустройство

«Музыкальный АrtОстровок» зазвучал по-новому

Чебоксарскую детскую музыкальную школу № 4 имени Виктора Александровича и Доры Самойловны Ходяшевых знают и любят многие горожане. Основанная в 1976 году школа располагается на первом этаже жилого дома № 22 по улице Университетской.

Долгие годы ничего, кроме вывески, не говорило о музыкальном направлении школы. Все изменилось три года назад, когда управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары подарило школе кованый «рояль», который стал первым экспонатом так называемого «Музыкального АrtОстровка».

Родители выпускников решили тогда превратить этот рояль в цветущую клумбу. Более того, появилась идея полностью облагородить территорию. И в прошлом году школа приняла участие в конкурсе грантов ПАО «Лукойл» в номинации «Духовность и культура». Из 80 проектов была выбрана наша музыкальная школа.

Благодаря гранту появились дорожки и прекрасная площадка, дополнительные клумбы, на территории АrtОстровка высадили ели и туи. «Музыкальный АrtОстровок» сегодня звучит по-новому: в дополнение к роялю появились кованые виолончель и пюпитр.

В школе надеются, что музыкальная площадка будет пополняться новыми инструментами.

Ирина Витюгова

Фото Ирины Григорьевой: Кованые музыкальные инструменты стали изюминкой площадки.