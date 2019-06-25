Троллейбусный маршрут №3 продлен до Нового города

Не только зрелищным, но и символичным оказалось открытие новой троллейбусной линии в столичном микрорайоне Новый город. 55 лет назад в этот же день вышел на линию первый чебоксарский троллейбус, а спустя более чем полвека «доехал» до нового микрорайона троллейбус №3. Как заметил глава Чебоксар Евгений Кадышев, «приехал в будущий центр города».

Кроме контактной сети для новой троллейбусной линии были построены диспетчерская и подстанция. И если раньше по третьему маршруту курсировали семь троллейбусов, теперь, с продлением пути, машин станет десять и в рабочие дни они будут следовать с интервалом десять минут.

Первыми по обновленному маршруту с музыкой проехали молодые мамы с детьми и руководство города и республики. «Когда-то, десять лет назад, мы стали первооткрывателями этого микрорайона, поселились в одной из двух построенных тогда новостроек по Стартовой, 2, — рассказала свою историю Главе Чувашии местная жительница Евгения Бардасова. — Тогда у дома был только хлебный киоск, а в нашей семье подрастала доченька. Сейчас у нас две девочки, в микрорайоне есть освещенная дорога, садик, а теперь еще и ходит троллейбус».

Фото Олега Мальцева: