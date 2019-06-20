Чем сладко марийское молоко

Выбор молочной продукции в торговле широкий. Наряду с местными товарами немало и завозных, в том числе из соседней Марий Эл. Хотелось бы узнать, как там организована молочная отрасль, есть ли у нее какие-то особенности.

Виктор Евсеев, Чебоксары

Если говорить об особенностях, одна из них в том, что большинство молокоперерабатывающих предприятий содержит собственное дойное стадо. То есть имеет полный цикл производства — от сырья до готовой продукции, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл. Также практически все производители ежегодно расширяют сеть фирменной торговли, что позволяет обеспечивать покупателей качественной молочной продукцией. Подтверждением этому тот факт, что в 2018 году и истекшем периоде 2019 года не было ни одного случая ее фальсификации. Вся продукция только из натурального сырья, отвечающего строгим требованиям безопасности.

Ведется постоянная работа над расширением ассортимента и улучшением качества выпускаемой продукции. В том числе эксклюзивной — сыров премиум-класса из козьего и овечьего молока, сыров для жарки, мягких сыров из кобыльего и коровьего молока, кумыса и других.

Молокоперерабатывающая промышленность — одно из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса региона. Индекс производства молочной продукции в 2018 году составил 116,4%, в январе – апреле текущего года — 104,3%. Предприятиями молокоперерабатывающей отрасли успешно проводится модернизация оборудования, внедряются современные высокотехнологичные линии, осваиваются новые технологии производства.

Все это способствует высокой репутации отрасли. Товаропроизводители постоянно завоевывают высокие награды на российских и международных выставках. Экспозиция АПК выставлялась в рамках Национальной животноводческой выставки в американском штате Техас, участвовала в Форуме по развитию торговли «Один пояс, один путь» в китайском городе Сиань. В конце этого года планируется организация экспозиции предприятий агропромышленного комплекса Республики Марий Эл в Королевстве Таиланд и во Франции.