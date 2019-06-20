Раскопки в Батыревском районе дали поразительные результаты

Второе рождение Тигашевского городища

Две недели с первого дня лета археологи Чувашского института гуманитарных наук и студенты ЧГПУ имени И.Я. Яковлева вели раскопки на Тигашевском городище, что в Батыревском районе, где полноценных раскопок не было с 1980-х годов. Результаты порадовали ученых и их помощников. Большие планы на эту историческую территорию и у руководства района.

Все местные жители, да и не только местные, знают, что на этом месте было древнее городище. Остатки укрепленного поселения расположены на западной окраине деревни Тигашево. Это большое ровное округлое поле на правом берегу реки Булы. Размеры его не так велики, около 2 гектаров, но о продуманной системе укреплений говорят остатки валов и рвов. По данным археологов, рядом с городищем были расположены неукрепленные поселения, их было 4 и одно городище волжских булгар.

С одного из укреплений и начали в этом году свой летний сезон наши археологи. Вернее, с площадки, которая сотни лет назад располагалась перед крепостным валом. По словам руководителя Чувашской археологической экспедиции, научного сотрудника ЧГИГН Наталии Березиной, эта площадка играла очень важную роль и никогда не застраивалась. Потому что предназначалась для «прострелки» с крепостных башен. То есть когда нападающие входили в ворота городища, то сразу попадали под стрелы обороняющихся и уже не могли нигде укрыться.

Археологи сделали срезы крепостных валов, обнаружили следы военных укреплений, наконечники стрел. Найденные здесь же фрагменты керамики рассказали и о том, что совсем рядом жили люди. Был найден огромный кованый гвоздь, который, скорее всего, фиксировал навесные ворота или какие-то мощные срубные конструкции. Археологи дошли до «материка», то есть до окончания культурного слоя. Это значит, что площадь раскопа полностью изучена, и на территории можно, например, строить. Что, собственно, и планируют делать районные власти в ближайшем будущем. Для этой территории уже разработан эскизный проект этнографо-археологического комплекса «Тигашевское городище Чувашской Республики», который может стать первым в Чувашии подобным сооружением.

За несколько дней до окончания раскопок познакомиться с работой археологов в Тигашево приехали глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов с эскизным проектом в руках и депутат Госдумы Николай Малов с намерением продвижения столь перспективного объекта.

ЦИФРА: Около 20000 кв. м занимает памятник истории, Тигашевское городище.

Археологам тоже далеко не безразлична судьба древнего памятника, который может открыть множество исторических загадок и в который уже вложено столько труда археологов, начинавших здесь исследования еще в 1920-х годах. Но археология — наука скрупулезная, и в перспективе ученым хотелось бы исследовать весь город постепенно, небольшими шагами. Пока здесь изучена лишь треть территории городища, где кроме крепостных башен и глинобитных домов были кузницы, металлургические печи, гончарня.

Впервые в литературе городище упоминает чувашский поэт Турхан. В 1927 году Тигашево было обследовано Средневолжской археологической экспедицией. Созданная в 1956 году Чувашская археологическая экспедиция работала здесь и в год своего создания, и потом, через два и через три года. Позже выводы ученых уточняли чувашские археологи Василий и Борис Каховские, в 1985 и 2006 годах.

— Здесь еще большой объем работы для археологов, — говорит директор ЧГИГН Петр Краснов. — Но следующий этап — это показ наработанного. Пока у нас в республике нет ни одного объекта археологического наследия, которое мы можем показать. А современные технологии позволяют это делать. Представить даже сам процесс раскопок, взяв объект под стекло. Отметить все валы, продемонстрировать срезы. Поэтому задача-максимум — строительство этнографо-археологического комплекса.

Находки нынешних раскопок для показа гостям археологи разложили прямо в импровизированной столовой археологического лагеря. Ножи, железный топор, кресало для высекания огня, элемент пряжки, поясная накладка с серебрением и узором, болгарская керамика с орнаментом, монеты. Находки как из мест крепости и поселения, так и из могильника. Последний датируется третьей четвертью XIV века, то есть это расцвет эпохи Золотой Орды. Очень большую информацию археологам всегда дают обнаруженные монеты. В одном из здешних захоронений найдены две весьма интересные.

— Это ордынские серебряные дирхемы, весят по полтора грамма, — объясняет археолог, сотрудник ЧГИГН Николай Мясников. — Вес монеты соответствует арабской норме. И именно периоду расцвета Золотой Орды. Такие монеты чеканили в средневековых городах Нижнего Поволжья Сарай ал-Джедид и Гюлистан в 1360-е годы.

Несмотря на то, что монеты археологами прочитаны (одна из сотрудниц изучает арабский), находки отдадут специалистам по нумизматике, они определят время более точно и, возможно, скажут что-то еще.

Фото Максима Васильева:

Интересно, что первое здешнее захоронение, которое удалось задокументировать, было найдено жителями Тигашево 40 лет назад. Тогда, копая землю (а это был торф, который брали для огородов), тигашевцы наткнулись на часть древнего могильника. Случай попал в республиканскую печать, а нынешние ученые, увидев его описание в старой газете, включили захоронение в археологическую карту. Но с тех пор могильник не раскапывался. Местные жители и по сей день относятся к нему с определенной долей суеверия.

Во время нынешней экспедиции удалось изучить 8 погребений. Обнаружена даже могила коня, видимо, жертвенная или связанная либо с киреметью, либо с кузнечным ремеслом. Хоронили в Тигашевском городище без гробовищ, с сопроводительным инвентарем. У мужчин это, как правило, ножи и топоры. У женщин — украшения. По украшениям, как и по монетам, ученым относительно легко определить и датировку, и этническую принадлежность. По ним специалисты сейчас могут сказать, что могильник принадлежит одной из групп мордвы, вероятно, мокше. Но, чтобы иметь полную картину, надо изучить весь могильник. В Чувашии таких могильников очень мало. Вернее, больше они нигде здесь собственно и неизвестны.

Поэтому для археологов так важно изучение погребального обряда людей того времени.

В Тигаши приезжала и опытный антрополог из Казани Екатерина Макарова. С коллегами из Татарстана наши ученые начали тесно сотрудничать с прошлого года. Например, в середине июля на раскопки городища Большая Таяба в Яльчикский район из Казани приедет уже целая делегация. Более того, недавно чувашские археологи ездили в Татарстан, и соседей настолько заинтересовал представленный ими материал, что на Большой Таябе планируют провести уже и совместный полевой семинар.

В Тигашах с Наталией и Александром Березиными, Николаем Мясниковым и Евгением Михайловым в этом году постоянно работали 22 студента ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, еще шестеро приезжали на несколько дней. Это второкурсники родом со всех районов Чувашии и из Казани, а также из Нижегородской области. Распорядок дня в полевом лагере довольно суровый: подъем в 6 утра, в 7 — начало рабочего дня и работа до 11, с 15 до 19 второй этап работ, и отбой примерно в 11. Правда, здесь стараются обеспечить определенный комфорт, палаточный лагерь неплохо оборудован. Экспедиции в этом году впервые выделены целевые бюджетные средства.

Нынешние раскопки местные специалисты считают удивительно насыщенными по информации, которая позволит им понять ситуацию, сложившуюся в этом месте с X века. Понять, кто жил в Южной Чувашии в это время. Хотя, чтобы освоить археологически всю территорию, по словам ученых, требуется еще немало времени. А судя по тому, что здесь собираются строить археологический комплекс, этого времени может и не быть.

— Я бы сделал так, — отвечает на мой вопрос о совмещении раскопок со строительством Николай Мясников, — строил бы только там, где уже все изучено, расписал бы планы на изучение этого памятника лет на 20, и каждый год археологи хотя бы понемногу здесь работали.

Похоже, что к Тигашевскому городищу, коллекции находок с раскопок которого хранятся в нескольких музеях, в том числе в Чувашском национальном музее, в ближайшем будущем ожидается настоящий бум интереса. Внимание к нему проявляют как ученые, так и те, кто планирует обустроить территорию в плане исторического и этнографического туризма. Главное, чтобы этот интерес оказался взаимным.

ВПЕРВЫЕ В ЧУВАШИИ

В Батыревском районе разработали эскизный проект благоустройства территории этнографо-археологического комплекса «Тигашевское городище Чувашской Республики», автором которого стал известный художник Юрий Ювенальев, давно работающий с музеями и историческим наследием. Теперь это и первый в республике комплекс, который спроектирован на основе имеющихся археологических объектов.

Он уже одобрен Градостроительным советом Минстроя Чувашии. В восточной части здесь планируется создать административно-хозяйственную зону (музей городища, бани, гостевые дома с современными и комфортными условиями, рынок). А в западной части — сам историко-археологический парк с архитектурно-историческими объектами: святилищем, металлургическими печами, кузницей. Здесь предусмотрены пивоварня, керамическая мастерская и дом ткача.

На входе гостей должны встретить башни крепости с частоколом, ворота и крепостные стены, перекидной мост и даже действующие модели средневековых орудий для штурма крепости. Раскопы планируется оформить закрытыми в виде пирамид с прозрачной крышей от непогоды. А в центре комплекса сделать круглую площадку со скамейками и навигацией по другим городам Волжской Булгарии.

Фото Максима Васильева: Археологический комплекс — памятник федерального значения, историческое наследие, охраняемое государством.