Жительница Вурнар осуждена за уничтожение материалов уголовного дела

Судом установлено, что 14 сентября 2018 года 66-летняя сотрудница Вурнарского районного суда из числа технического персонала в кабинете секретаря судебного заседания самовольно взяла со стола папку с материалами уголовного дела о совершении особо тяжкого преступления, вынесла его из кабинета и позже сожгла в печи во дворе здания суда.

Сделала она это из чувства мести за увольнение своего сожителя и с целью дискредитации руководства районного суда, что повлекло нарушение разумных сроков судопроизводства.

Вину женщина не признала, однако суд счел доказательства и показания свидетелей достаточными и назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.