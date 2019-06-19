Продукты в Чувашии за год подорожали на 6,9%

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Индекс цен на все товары и услуги в минувшем мае в республике составил 100,3% к апрельскому уровню, сообщает Чувашстат. А вот по сравнению с декабрем 2018 года индекс составил 102,4%, с маем прошлого года — 105,7%.

Особенно заметно дорожали продовольственные товары. Если к показателю апреля индекс здесь составлял 100,4%, то к прошлогоднему декабрю — 103%, к маю — 106,9%. Цены на непродовольственные товары росли медленнее: по сравнению с апрелем в мае — на уровне 100,3%, к декабрю — 101,9%, к маю 2018 — 104%.

Индекс цен на услуги в мае к апрелю составил 100,2%, к декабрю — 101,9%, к маю 2018 — 105,9%.

Опубликовано: 18 июня 2019 г.


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