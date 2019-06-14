Фестиваль оперетты становится международным

Гости съедутся на бал

Фестиваль оперетты в Чебоксарах, который Чувашский театр оперы и балета проводит с 2007 года, практически заново начинает отсчет времени. В этом году он впервые пройдет в статусе международного, поэтому гордо называется I Международный фестиваль оперетты. Но его назначение — по-летнему развеселить публику и красиво закончить сезон — традиционно сохраняется. О том, что увидят и услышат зрители на старом новом фестивале, журналистам рассказали в театре.

Нынешний праздник музыки и построен уже не как «домашний» продолжительностью в два-три дня, а развернется на пять вечеров (20, 21, 26, 28 и 30 июня) с приглашением немалого количества солистов из других городов. Международность обеспечат гости из казахской Караганды. А афишу, как и полагается на музыкальных форумах, украсит премьера, к которой сейчас со всей тщательностью готовится весь коллектив.

Для фестивальной премьеры выбрана «Веселая вдова» Франца Легара — его самое популярное произведение, которое даже называют «королевой оперетт», где есть все возможности для яркого действа, а в музыке собран яркий интернациональный букет от венского вальса до венгерского колорита. При этом действие происходит в Париже (либретто написано по мотивам комедии французского драматурга Анри Мельяка «Атташе посольства»).

Художник спектакля Валентин Фёдоров раскрыл секрет, что декорация представляет собой Эйфелеву башню, которую сначала так не любили горожане, а потом назначили символом столицы Франции и даже стали звать мадам Париж. Ее металлическое кружево и стало доминантой оформления для этой легкой, виртуозной и элегантной лавстори.

Постановщик, режиссер из Йошкар-Олы Сергей Шепелев, взял здесь на себя и обязанность художника по костюмам. А еще он придумал начать спектакль не с третьим звонком, а прямо от входа в театр, то есть буквально — с вешалки, а вернее — с фойе, которое украсят как зал для приема дорогих гостей, которым нальют шампанского и угостят пирожными. То есть гостями торжественного приема в честь приезда Ганны Главари (героиня «Веселой вдовы») в этот раз станут и все зрители. И в роли Ганны они встретят под живую музыку и звон бокалов нашу приму Маргариту Финогентову. В театре намекают, что в этот вечер в театр лучше бы прийти в вечернем платье. Причем торжественных приемов будет два, по числу фестивальных премьер, 20 и 21 июня.

Радует не только столь торжественная встреча зрителей, но и сам факт новой постановки в этом жанре. По словам главного дирижера театра Ольги Нестеровой, последняя из оных датируется аж 2008 годом. Это была оперетта «Мистер Икс». Правда, «Веселая вдова», кажется, была в нашей афише всегда. Но нынешняя премьера — принципиально иное, по словам постановщиков, решение.

Директор театра Валерий Клементьев сообщил прессе, что ему нравится, «как это все идет». И уточнил, что в театре занимаются к фестивалю не только оформлением фойе, но и прилегающей к театру территории, то есть и на улице. Хотя стоит напомнить, что в эти же дни, с 21 по 24 июня, на этой площадке раскинет шатры и выставка «Регионы: сотрудничество без границ». Так что на здешнем пятачке жизнь обещает быть бурной.

Еще два фестивальных спектакля — «Граф Люксембург» и «Сильва». В последнем как раз блеснут гости из Казахстана Анна Беспалова и Денис Кудряшов, а также солистка Марийского театра оперы и балета имени Эрика Сапаева Анастасия Ершова. Соответственно в партиях Сильвы, Эдвина и Стасси.

Завершающий фестиваль гала-концерт будет почти наполовину состоять из номеров приглашенных солистов. Приедут Игорь Шумский из Волгограда, солисты Московской оперетты Иван Степанищев и Василина Дайнека, певица Янина Юровская-Кирьянова.

На фестиваль оперетты впервые за его историю приглашены музыкальные критики. Планируется прямая телевизионная трансляция гала-концерта совместно с ГТРК «Чувашия», как это уже удачно проходило на балетном и оперном фестивалях в этом театре, а также на премьере в Русской драме. В рамках фестиваля пройдет концерт и в Цивильске.

Фото Чувашского театра оперы и балета: Оперетта Франца Легара «Граф Люксембург» украшает афишу театра уже 14 лет. В фестивальном спектакле главные партии исполнят Ольга Вильдяева и Михаил Журков.