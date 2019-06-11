12 июня — День России

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник олицетворяет духовное единство и национальное многообразие нашей Родины.

Россия — великая страна с древней историей, самобытной культурой, занимающая особое место в мировой цивилизации. Она обладает бескрайней территорией, несметными богатствами, необычайной природной красотой.

Здесь бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение традиции, обычаи и жизненный уклад многочисленных народов, на протяжении многих веков живущих в дружбе и согласии.

Мы любим Отчизну! Долг каждого россиянина, независимо от его национальности, вероисповедания или политических взглядов, — приложить максимум усилий для достижения национальных целей, процветания и благополучия российского государства, укрепления мира и стабильности.

Уверен, что совместными усилиями, проявляя трудолюбие, целеустремленность и ответственность, мы приумножим славу и величие Отечества, сумеем реализовать намеченные планы, обеспечим нашей стране достойное будущее!

Желаю вам здоровья, удачи во всех добрых делах, оптимизма, радости, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днем России.

Вся более чем 1000-летняя история нашего Отечества богата величайшими событиями. Веками его многонациональный народ вел героическую борьбу за независимость и свободу своей страны и всегда выходил в ней победителем.

Десятки поколений людей, несмотря на огромные трудности и лишения, делали все необходимое для поступательного развития Родины, не жалея сил крепили ее экономическую и оборонную мощь.

Высокого уровня достигла культура всех наций и народностей.

Ныне мы, их потомки, живущие и работающие на родной российской земле, с честью продолжаем эти священные для нас традиции.

Вот почему Россия была, есть и будет великой державой, а ее единый и сплоченный народ всегда готов к защите родного государства.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, неисчерпаемых физических и духовных сил, дальнейших успехов в труде, служении Отечеству.

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Николай Малов