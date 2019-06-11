За минувшие выходные два человека погибли в ДТП, восемь получили ранения

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Не справились с управлением

8 июня, примерно в 22:30, возле деревни Чиршкасы Аликовского района водитель «ВАЗ-2106», совершая поворот, не удержал машину на дороге, вылетел в кювет и опрокинулся. Двоим пострадавшим в ДТП медики были бессильны помочь.

Еще четыре человека, находившиеся в салоне «шестерки», получили травмы различной степени тяжести. Личности и возраст участников происшествия устанавливаются, сообщили в МВД по Чувашии. На месте ДТП правоохранителями были обнаружены бутылки со спиртным.

В кювете оказался и водитель «Мазды», следовавший по дороге Сура — Наваты в Шумерлинском районе. 9 июня утром он врезался «Фольксваген Поло», ехавший в попутном направлении.

Пострадали четверо — те, кто управлял автомобилями и по одному пассажиру из каждого авто, включая несовершеннолетнего.

У водителя «Мазды» дорожные полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения.

 

Фото УГИБДД МВД по Чувашии: К счастью, жертв в ДТП с «Маздой» удалось избежать.

Опубликовано: 11 июня 2019 г.


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