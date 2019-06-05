На полях Петербургского международного экономического форума Михаил Игнатьев дал интервью информационному агентству ТАСС

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

5 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев дал интервью информационному агентству ТАСС.

Затрагивался широкий круг вопросов. Глава республики проинформировал журналиста о развитии сотрудничества Чувашии с Китайской Народной Республикой, увеличении экспорта в КНР продукции республиканских предприятий, реализации инвестиционного проекта создания агропарка «Сычуань — Чувашия».

В беседе были затронуты и вопросы развития информационных технологий, в частности, реализации проекта «Умный город», где Чебоксары определены одной из пилотных площадок.

Михаил Игнатьев сообщил о том, что сделано в части обеспечения безопасности дорожного движения, рассказал о внедрении правоохранительного сегмента и сегмента фотофиксации нарушений аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», об инженерных технологических решениях по цифровизации, которые предполагается осуществить на городских территориях.

Глава Чувашии также ответил на вопросы о перспективах развития республиканского электротехнического кластера.

Опубликовано: 5 июня 2019 г.


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