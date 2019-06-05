5 июня – День эколога

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Всемирным днем охраны окружающей среды, а всех экологов – с профессиональным праздником!

Рациональное природопользование, сохранение окружающей среды и природных ресурсов – одна из важнейших задач государства и общества.

Чувашия на протяжении многих лет входит в число наиболее экологически благополучных регионов страны. В основе этого достижения – наш совместный плодотворный труд и деятельная любовь к родной земле.

В республике внедряются новые эффективные технологии в сфере охраны окружающей среды, претворяются в жизнь важнейшие проекты, направленные на повышение экологической безопасности и сохранение природных ресурсов.

Наша цель на ближайший шестилетний период – в рамках национального проекта «Экология» ликвидировать на территории республики все несанкционированные свалки, выполнить мероприятия по оздоровлению Волги, расчистить реки, улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить площадь зеленых массивов.

В прошлом году завершились работы по рекультивации Пихтулинской и Ильбешевской свалок. Тем самым решена историческая проблема для населения городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района, в хозяйственный оборот возвращены более 34 га земель.

С 2015 по 2019 год проведено лесовосстановление на общей площади около 3350 га. За это время в наших лесах в несколько раз возросла численность диких зверей и птиц.

Убежден, что общими усилиями мы выполним все намеченные планы, сохраним и приумножим уникальное природное богатство нашей малой родины!

Выражаю признательность всем за бережное и заботливое отношение к природе. Желаю доброго здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев