Сводка дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю

23 мая, за час до полуночи, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний мужчина сел за руль своей «Лады Приоры», что привело к нежелательным последствиям.

Двигаясь по автодороге «Аниш» в сторону деревни Яншихово Норваши Янтиковского района, он вылетел в кювет и опрокинулся. Далее его путь продолжился уже на «скорой», в больницу, где предстоит залечивать травмы. Сотрудниками ГИБДД, прибывшими к месту ДТП, составлен административный материал по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Статья за нетрезвую езду предусматривает лишение водительских прав на 1,5-2 года, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

В ночь с 24 на 25 мая на той же дороге «Аниш», но уже в Ибресинском районе, возле деревни Сосновка был обнаружен труп мужчины с характерными для ДТП телесными повреждениями. Правоохранители разыскивают виновного в смерти мужчины, а также возможных свидетелей трагедии, и просят сообщить любую информацию по данному факту в дежурную часть ОМВД России по Ибресинскому району по телефону 8(83538) 2-12-83.

За истекшие выходные в сводках Госавтоинспекции — два тройных ДТП. 25 мая на 44-м километре автодороги «Чебоксары — Сурское» автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением инвалида 1981 года рождения выехал на полосу встречного движения. Там он сначала зацепил микроавтобус «Мерседес Бенц Спринтер», а потом лоб в лоб сошелся с иномаркой «Хендай Солярис», которой управляла 58-летняя женщина. Госпитализация потребовалась пассажирке отечественного авто.

26 мая ночью на 27-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Козловском районе 57-летний водитель из Татарстана на грузовике «КамАЗ» с прицепом совершил столкновение с автомобилем «Хонда», который по инерции ударился в кроссовер «Фольксваген Туарег». Находившаяся в нем пассажирка получила травмы.

Несоблюдение дистанции стало причиной аварии, произошедшей в Чебоксарах на улице Калинина неподалеку от ТРК «Мега Молл». 35-летний водитель мотоцикла «Хонда» на полном ходу въехал в кроссовер «Киа» и получил множественные травмы. Это уже второе нарушение ПДД, совершенное мужчиной в 2019 году.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии: Водитель этого мотоцикла в нынешнем году уже нарушал правила дорожного движения. Второе нарушение закончилось многочисленными травмами и больницей.