Команде следж-хоккеистов Чувашии исполнился один год

«Выход на лед — их маленькая победа»

Сила, ловкость, единство, движение, жизнь, а все вместе СЛЕДЖ — такой вариант расшифровки этого слова придумали те, кто в силу ограниченных возможностей здоровья не может встать на коньки, но безумно любит хоккей и готов упорно тренироваться, чтобы только выйти на лед с клюшкой. Об этом поначалу мечтали и юные спортсмены детской следж-хоккейной команды «Атaл», созданной в Чебоксарах год назад. С тех пор ребята возмужали, поверили в свои силы и теперь то и дело радуют болельщиков своими успехами.

Напомним, команда «Атaл» появилась благодаря поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко, автономной некоммерческой организации «Детская следж-хоккейная лига» и благотворительного фонда «Это чудо». Для занятий были получены специальные сани и клюшки, предоставлена экипировка. Ребята абсолютно бесплатно по три раза в неделю стали заниматься на ледовом катке «Новое поколение», а затем и в новочебоксарском ледовом дворце «Сокол».

— Осваивать непростое искусство катания на льду детям с проблемами опорно-двигательного аппарата, безусловно, сложно: каждый их выход на лед — это маленькая победа. И все же благодаря регулярным тренировкам — возможно. Нужно видеть, как горят глаза ребят, когда они выходят на большой лед во время соревнований, — рассказала координатор детского следж-хоккея в Чувашии, руководитель благотворительного фонда «Это чудо» Наталья Васильева.

По ее словам, ребята мужают на глазах, становятся сильными, и не только физически. Они вырабатывают в себе твердый характер, целеустремленность, волю к победе. А некоторые даже мечтают в будущем стать тренерами.

СПРАВКА «СЧ» Слово «следж» появилось у хоккея для людей с ОВЗ из-за специализированного приспособления, которое представляет из себя санки-коляску особой конструкции. Под передней и задней их частью расположены два конька. Устойчивость игрока зависит от его физической подготовки — держать равновесие не так просто, катание на следже требует сноровки и хорошей координации движений. Передвигаются хоккеисты при помощи двух коротких клюшек, отталкиваясь ими и направляя свое движение. Клюшка исполняет две функции: один ее конец согнут крюком, им ударяют по шайбе, другой конец снабжен «пяткой», имеющей короткие заостренные шипы, ими толкаются от поверхности льда.

Учитывая еще молодой возраст чебоксарской команды, на ее счету пока немного наград. Первую победу, как уже сообщала «Советская Чувашия», в историю команды «вписал» ее капитан Даниил Болотаев. В прошлом году юноша в составе сборной страны участвовал в международном турнире по следж-хоккею Cruisers Cup 2018, проходившем в Торонто (Канада). Россияне тогда завоевали «золото». А дебют чувашских следж-хоккеистов на большом льду состоялся в начале минувшей зимы на Первом фестивале по следж-хоккею в Санкт-Петербурге. Неожиданно для всех «Атaл» стал серебряным призером!

А недавно в Саратове состоялся межрегиональный турнир «Содружество». Несмотря на то что наша команда выступила не полным составом (кто-то из ребят в это время как раз проходил лечение и реабилитацию), в упорной борьбе ей удалось-таки занять третье место. И сразу несколько юниоров из Чувашии вошли в число лучших игроков турнира. Так, лучшим вратарем был признан Иван Шестаков. Его наградили специальным призом от сборной команды России — хоккейной клюшкой с автографами всех игроков. А самый юный участник турнира Дмитрий Мурашкин получил приз зрительских симпатий. Лучшим же игроком команды признан Данила Питеркин.

Кстати, двух ребят, вратаря Ваню Шестакова и нападающего Михаила Козлова, пригласили в российскую сборную. В течение года мальчишки ездят на тренировочные сборы, где оттачивают свое мастерство.

Помощники из фонда «Это чудо», опекающие команду тренеры Владимир Петров и Руслан Алексеев уверены, что потенциал у наших следж-хоккеистов большой, во время игры ребята выкладываются на все сто, так что впереди будет еще немало победных турниров. Пока же в планах — тренироваться и наращивать опыт. В конце июня для юных хоккеистов на базе новочебоксарского «Сокола» организуют учебно-тренировочный лагерь. Ну а после каникул начнется подготовка ко всероссийскому турниру в Сочи.

КСТАТИ На пробные тренировки в секцию следж-хоккея в Чебоксарах приглашаются дети с поражением опорно-двигательного аппарата, ДЦП и Spina Bifida. Пока в хоккейной команде «Атaл» только мальчики, но девочек здесь тоже очень ждут.

Фото из архива фонда «Это Чудо»: Команда «Атал» — это не только ребята, которые берут клюшки, садятся в сани и выходят на лед, это еще и их тренеры, помощники, родные и просто неравнодушные люди.