Вид на город с северо-востока

Фото из научного архива ЧГИГН

Еще одна фотография, при взгляде на которую нынешнее поколение чебоксарцев не сразу поймет, где это и что это. Но надпись внизу подскажет: это родной город, только очень давно…

Таким увидел Чебоксары фотограф с крыши школы № 3 летом 1938 года. Все каменные дома (за редким исключением) существуют и поныне, даже осталось несколько деревянных — на улице Ярославской и улице Кленовой (до 1968 года — улице Энгельса).

Итак, слева направо из сохранившихся: кооперативный техникум — сейчас филиал Московского политехнического института; общежития пединститута — два здания, в одном Регпалата, в другом Бизнес-центр; пединститут — отделение Сбербанка; средняя школа № 4 — стоит заброшенная; пожарное депо — музей пожарной охраны; дом № 33 — жилой дом (кажется громадным, а всего-то четыре этажа); роддом на Ярославской — медицинский центр «Семья»; клуб строителей — ДК имени Якова Ухсая; Госбанк — по-прежнему Госбанк; дом № 32 — музей чувашской вышивки; школа № 7 — административное здание на площади Республики; Дом Советов — первое здание Дома правительства (сейчас идет реставрация); баня № 1 — и сейчас баня, но на более высоком уровне; Дом печати — нынче здание занято всевозможными организациями; дом № 26 — один из двух жилых домов 1929 года постройки, сейчас то же самое, что и Дом печати; универмаг — магазин «Электротовары»; дом красной профессуры – то же самое, что и дом № 26, но построен в 1932 году; обком ВКП(б) — Чувашский национальный конгресс; дом № 16 — управление ЖКХ и так далее; дома на перекрестке — кафе, бары, клубы и тому подобное; сельхозинститут — ПКБ «Техноприбор». В общем, только банк да баня сохранили свое первоначальное назначение, а все остальные или полностью, или большей частью перестроились.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — история и современность», посвященного подготовке к празднованию 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории, о сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.