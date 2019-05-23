Для получения компенсации из бюджета при чрезвычайных ситуациях аграриям необходимо иметь страховку

Вчера под руководством Михаила Игнатьева состоялось заседание Кабинета министров республики, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Как доложила исполняющая обязанности министра финансов Ольга Метелева, на 1 мая республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 19,5 млрд рублей (35,3% от плановых назначений), по расходам – 12,8 млрд рублей (23,1%). Михаил Игнатьев обратил особое внимание на исполнение инвестиционной программы республики. «Ущемления прав получателей бюджетных средств, включая социальные обязательства, не должно быть», – подчеркнул он.

Руководитель Минстроя Алексей Грищенко представил проект постановления об обеспечении работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму­наль­ного хозяйства в предстоящий осенне-зимний период. Будут созданы нормативные запасы топлива, все подготовительные работы на объектах ЖКХ и социальной сферы завершатся до 15 сентября.

Глава Чувашии поручил провести с муниципалитетами работу по погашению образовавшейся задолженности и напомнил о необходимости контролировать деятельность поставщиков коммунальных услуг и пресекать необоснованные траты или вывод средств.

В ходе заседания было принято постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографи­чес­ким груп­пам населения в Чувашии за I квартал 2019 года. Исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты Лариса Арсентьева сообщила, что по сравнению с IV кварталом 2018 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 532 рубля, или 6,1% и составила 9189 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 9748 рублей, для пенсионеров – 7516 рублей, для детей – 9226 рублей.

Кроме того, принято постановление о внесении изменений в Правила предоставления субсидий из бюджета республики на компенсацию сельхозтоваропроизводителям ущерба от чрезвычайных ситуаций. В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве теперь при проведении расчетов размера субсидий будет учитываться, застраховали ли аграрии свои имущественные интересы. Уже с этой весны, если посевы не будут застрахованы, организации не получат государственную поддержку в случае чрезвычайной ситуации. Михаил Игнатьев поручил довести эту информацию до сельчан.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы.