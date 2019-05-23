Осужден тракторист, наехавший на женщину при уборке снега во дворе

В Чебоксарах судом рассмотрено уголовное дело о гибели местной жительницы под колесами трактора, убиравшего снег.

Как уже сообщала « СЧ», трагедия произошла в феврале нынешнего года. Убирая снег на внутриквартальной дороге между домами 88 «б» и 100 по проспекту Мира тракторист, не убедившись в безопасности выполняемого маневра, совершил наезд на 34-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Поскольку виновник аварии не судим, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, он загладил вред, причиненный матери погибшей, по его ходатайству и с согласия потерпевшей суд прекратил уголовное дело, назначив трактористу судебный штраф в 50 тысяч рублей.