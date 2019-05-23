В Чувашии проходит международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Конкурсы открыли Вампилов и аборигены

На торжественном открытии XII Чебоксарского международного кинофестиваля, собравшем 20 мая аншлаг в театре оперы и балета, для зрителей душевно спели худрук «Ералаша» Борис Грачевский и народный артист России Александр Пашутин, а процветания фестивалю пожелали атташе по культуре посольства Австралии Дамиен Брукард и французский актер, режиссер и сценарист Биби Насери. В Чувашии в самом разгаре встречи и кинопоказы ЧМКФ-19.

Фестиваль, однако, начался еще до вечерней красной дорожки, до торжественного открытия, где программный директор ЧМКФ Сергей Лаврентьев ударом традиционной кинохлопушки дал кинофоруму официальный старт и где зрителям представили конкурсные фильмы и членов жюри. Большая конкурсная программа стартовала еще днем, в Чувашском театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля, и жюри с просмотром фильма Виктора Алфёрова «Облепиховое лето» тут же приступило к работе.

Интересно, что именно на просмотре этого замечательного фильма познакомились автор и программный директор. Сергей Лаврентьев подошел к режиссеру, протягивая руку: «Вы – автор?», «Да!»-ответил Виктор Алфёров, «А я тот, кто взял вашу картину в программу! Очень приятно было и смотреть ваш фильм, и теперь вот с вами познакомиться», — завязал новую дружбу академик Российской академии киноискусства «Ника».

 

Борис Грачевский привез на фестиваль «взрослый» фильм под названием «Между нот, или Тантрическая симфония»

 

Для зрителей фильм тем более стал настоящим подарком, во- первых, потому что продуманная, талантливая и душевная лента прямо бальзам на душу после многочисленных сериальных клюквенных ретро и невнятных байопиков, а во-вторых, его попросту не было на экранах наших кинотеатров. Как и почти всех кинокартин, которые демонстрируются во время кинофестиваля.

Фильм рассказывает о драматурге Александре Вампилове, давно ставшем классиком, путь в литературу которого был совсем не прост. Лента отсылает в 60-е годы прошлого века, в московские творческие круги с их снобизмом по отношению к провинции, с установками партии и диссидентами «в замшевых пиджаках» — всем тем, что определяло эпоху, в которую довелось жить и умереть таким русским гениям, как иркутянин Александр Вампилов и его друг поэт Николай Рубцов. Но и на прекрасное суровое озеро Байкал, на берегу которого Вампилов мечтал построить большой гостеприимный дом и в холодных водах которого прервалась его короткая жизнь.

Фильм Виктора Алфёрова, который тоже из тех мест, снят в прошлом году. Это дебютная работа молодого режиссера, картина успела получить пока лишь диплом в конкурсе зрительского голосования Фестиваля российского кино «Окно в Европу» в городе Выборге. Наши зрители тоже очень тепло приняли ее, бросая билетики исключительно в урну со словом «да». А несколько ветеранов долго искали режиссера, чтобы высказать ему слова искренней благодарности, но Виктор Алфёров уехал уже на другую встречу. Остается ждать вердикта судей да и зрительской оценки других конкурсных кинолент.

Фоторепортаж Максима Васильева:
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В этот же день, уже после открытия, еще одним подарком зрителям стал показ программы лучших короткометражек из Австралии, отмеченных значком 18+. Еще на пресс-конференции атташе по культуре посольства Австралии предупредил, что кино это довольно жесткое, и что австралийским кинематографистам очень важна здешняя зрительская оценка. У этого кино, по словам гостя, мало возможностей для показа в России, в Чувашии, и это практически первый шаг навстречу пониманию и сотрудничеству.

Австралийским фильмом началась в Национальной библиотеке и конкурсная программа этнического и регионального кино, в которой также будут представлены работы национальных киностудий Якутии, Бурятии, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Башкортостана, Чувашии, Хакасии, Алтая и Ямала. Короткометражный фильм австралийского режиссера Гранта Томпсона «Лил Буа» (Мальчишки) представил профессор университета Нового Южного Уэльса из Сиднея Григорий Долгополов, и он рассказал немало интересного про австралийских аборигенов.

Дело в том, что «Лил Буа» относится к аборигенским фильмам. И это не просто фильмы об их жизни и традициях, а художественные работы, сделанные аборигенами о себе самих, которые стали феноменом австралийского кино. Причем коренные народы Австралии, представители различных общин, с удовольствием занимаются съемками уже очень давно и даже преуспели в этом.

Снимают кино они для себя, но благодаря таким исследователям, как Грэг Долгополов, о них узнают во многих уголках мира. Хотя переводы этих фильмов появились не так давно, в 1987 году, а ситуация с аборигенами в Австралии по сей день далека от идеальной. После фильма зрители завалили гостя вопросами о жизни этих людей, которым до сих пор непросто вписываться в «белую цивилизацию» и которые упорно сохраняют свои обычаи и уклад. Фильмами первого дня этого конкурса также стали «Мумиё» из Хакасии о друзьях, отправившихся в тайгу за мумиё, со всеми красотами хакасской природы, с отшельниками и шаманами, а также два башкирских «Внеклассный урок» и «Первая Республика», алтайский фильм «Изгородь» и чувашский — «Наследие». Вчера все конкурсные программы продолжили свою работу.

XII Чебоксарский международный кинофестиваль продлится до 24 мая. В этот день будут подведены его итоги и названы лучшие фильмы в различных номинациях. Вся программа включает в себя более 90 различных мероприятий и акций. Это кинопоказы, творческие встречи с известными актерами, режиссерами, киноведами и кинокритиками. Уже с успехом прошла встреча зрителей с народным артистом России Александром Пашутиным, а арт-студенчество в Чувашском институте культуры и искусств пообщалось с актером из Франции Биби Насери. Кроме Чебоксар показы конкурсных фильмов состоялись в Новочебоксарске, Ибресях, Вурнарах, Ядрине, Батырево, Канаше и Козловке.

 

Опубликовано: 23 мая 2019 г.


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