В Чувашии проходит международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино

Конкурсы открыли Вампилов и аборигены

На торжественном открытии XII Чебоксарского международного кинофестиваля, собравшем 20 мая аншлаг в театре оперы и балета, для зрителей душевно спели худрук «Ералаша» Борис Грачевский и народный артист России Александр Пашутин, а процветания фестивалю пожелали атташе по культуре посольства Австралии Дамиен Брукард и французский актер, режиссер и сценарист Биби Насери. В Чувашии в самом разгаре встречи и кинопоказы ЧМКФ-19.

Фестиваль, однако, начался еще до вечерней красной дорожки, до торжественного открытия, где программный директор ЧМКФ Сергей Лаврентьев ударом традиционной кинохлопушки дал кинофоруму официальный старт и где зрителям представили конкурсные фильмы и членов жюри. Большая конкурсная программа стартовала еще днем, в Чувашском театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля, и жюри с просмотром фильма Виктора Алфёрова «Облепиховое лето» тут же приступило к работе.

Интересно, что именно на просмотре этого замечательного фильма познакомились автор и программный директор. Сергей Лаврентьев подошел к режиссеру, протягивая руку: «Вы – автор?», «Да!»-ответил Виктор Алфёров, «А я тот, кто взял вашу картину в программу! Очень приятно было и смотреть ваш фильм, и теперь вот с вами познакомиться», — завязал новую дружбу академик Российской академии киноискусства «Ника».

Для зрителей фильм тем более стал настоящим подарком, во- первых, потому что продуманная, талантливая и душевная лента прямо бальзам на душу после многочисленных сериальных клюквенных ретро и невнятных байопиков, а во-вторых, его попросту не было на экранах наших кинотеатров. Как и почти всех кинокартин, которые демонстрируются во время кинофестиваля.

Фильм рассказывает о драматурге Александре Вампилове, давно ставшем классиком, путь в литературу которого был совсем не прост. Лента отсылает в 60-е годы прошлого века, в московские творческие круги с их снобизмом по отношению к провинции, с установками партии и диссидентами «в замшевых пиджаках» — всем тем, что определяло эпоху, в которую довелось жить и умереть таким русским гениям, как иркутянин Александр Вампилов и его друг поэт Николай Рубцов. Но и на прекрасное суровое озеро Байкал, на берегу которого Вампилов мечтал построить большой гостеприимный дом и в холодных водах которого прервалась его короткая жизнь.

Фильм Виктора Алфёрова, который тоже из тех мест, снят в прошлом году. Это дебютная работа молодого режиссера, картина успела получить пока лишь диплом в конкурсе зрительского голосования Фестиваля российского кино «Окно в Европу» в городе Выборге. Наши зрители тоже очень тепло приняли ее, бросая билетики исключительно в урну со словом «да». А несколько ветеранов долго искали режиссера, чтобы высказать ему слова искренней благодарности, но Виктор Алфёров уехал уже на другую встречу. Остается ждать вердикта судей да и зрительской оценки других конкурсных кинолент.

Фоторепортаж Максима Васильева:

В этот же день, уже после открытия, еще одним подарком зрителям стал показ программы лучших короткометражек из Австралии, отмеченных значком 18+. Еще на пресс-конференции атташе по культуре посольства Австралии предупредил, что кино это довольно жесткое, и что австралийским кинематографистам очень важна здешняя зрительская оценка. У этого кино, по словам гостя, мало возможностей для показа в России, в Чувашии, и это практически первый шаг навстречу пониманию и сотрудничеству.

Австралийским фильмом началась в Национальной библиотеке и конкурсная программа этнического и регионального кино, в которой также будут представлены работы национальных киностудий Якутии, Бурятии, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Башкортостана, Чувашии, Хакасии, Алтая и Ямала. Короткометражный фильм австралийского режиссера Гранта Томпсона «Лил Буа» (Мальчишки) представил профессор университета Нового Южного Уэльса из Сиднея Григорий Долгополов, и он рассказал немало интересного про австралийских аборигенов.

Дело в том, что «Лил Буа» относится к аборигенским фильмам. И это не просто фильмы об их жизни и традициях, а художественные работы, сделанные аборигенами о себе самих, которые стали феноменом австралийского кино. Причем коренные народы Австралии, представители различных общин, с удовольствием занимаются съемками уже очень давно и даже преуспели в этом.

Снимают кино они для себя, но благодаря таким исследователям, как Грэг Долгополов, о них узнают во многих уголках мира. Хотя переводы этих фильмов появились не так давно, в 1987 году, а ситуация с аборигенами в Австралии по сей день далека от идеальной. После фильма зрители завалили гостя вопросами о жизни этих людей, которым до сих пор непросто вписываться в «белую цивилизацию» и которые упорно сохраняют свои обычаи и уклад. Фильмами первого дня этого конкурса также стали «Мумиё» из Хакасии о друзьях, отправившихся в тайгу за мумиё, со всеми красотами хакасской природы, с отшельниками и шаманами, а также два башкирских «Внеклассный урок» и «Первая Республика», алтайский фильм «Изгородь» и чувашский — «Наследие». Вчера все конкурсные программы продолжили свою работу.

XII Чебоксарский международный кинофестиваль продлится до 24 мая. В этот день будут подведены его итоги и названы лучшие фильмы в различных номинациях. Вся программа включает в себя более 90 различных мероприятий и акций. Это кинопоказы, творческие встречи с известными актерами, режиссерами, киноведами и кинокритиками. Уже с успехом прошла встреча зрителей с народным артистом России Александром Пашутиным, а арт-студенчество в Чувашском институте культуры и искусств пообщалось с актером из Франции Биби Насери. Кроме Чебоксар показы конкурсных фильмов состоялись в Новочебоксарске, Ибресях, Вурнарах, Ядрине, Батырево, Канаше и Козловке.