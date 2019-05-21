Житель Яльчикского района подозревается в убийстве несовершеннолетней

Тело девушки нашли в пруду

В Яльчикском районе задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве несовершеннолетней.

Сообщение о безвестном исчезновении 15-летней местной жительницы поступило в правоохранительные органы 15 мая. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими и следователями регионального СУ СКР, тело девушки нашли в пруду на северной окраине села Яльчики. Травмы на голове говорили о криминальном характере ее смерти. Тут же было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ — убийство.

В кратчайшие сроки был установлен подозреваемый в убийстве несовершеннолетней. Им оказался ее 18-летний знакомый, он задержан. В ходе допроса молодой человек не отрицал своей причастности к убийству.