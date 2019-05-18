От мала до велика

15 мая Михаил Игнатьев в Москве провел рабочую встречу с первым вице-президентом Всероссийской федерации плавания Игорем Гориным, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Обсуждались вопросы взаимодействия в реализации национальных проектов и достижении стратегических целей, поставленных Президентом России. Одной их таких задач является увеличение до 55% количества граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Игорь Горин сообщил, что в России будет разработана и реализована межведомственная программа «Плавание для всех», рассчитанная на различные возрастные и социальные группы населения. В ее рамках предлагается внедрить комплексную подпрограмму «Всеобуч по плаванию в Российской Федерации», которую целесообразно реализовать в начальной школе, начиная со второго года обучения (7-8 лет). Это позволит вовлечь детей в спорт с раннего возраста, а в дальнейшем станет отправной точкой для молодых спортсменов в мир высших спортивных достижений.

Михаил Игнатьев отметил, что идеи, прозвучавшие в ходе беседы, будут учтены рабочей группой Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт». Глава Чувашии входит в состав этой рабочей группы в качестве руководителя подгруппы «Развитие физической культуры и спорта», которая готовит предложения по повышению обеспеченности населения качественной и современной спортивной инфраструктурой, улучшению инвестиционного климата в отрасли, расширению государственно-частного партнерства и другим направлениям.

В беседе также было отмечено, что в Чувашии плавание является одним из самых массовых видов спорта, уступая только легкой атлетике. В республике 81 плавательный бассейн, открыты отделения по плаванию в 24 спортивных школах. Со спортивным резервом работают 59 тренеров и тренеров-преподавателей, создана спортивная школа олимпийского резерва по плаванию, где подготовку проходят сильнейшие спортсмены республики.