Алатырская прокуратура запретила доступ к сайту по продаже поддельных полисов ОСАГО

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ходе мониторинга информации, размещенной в сети «Интернет», Алатырской межрайонной прокуратурой выявлен сайт, где посетителям предлагалось купить поддельные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности. 

Эта информация находилась в свободном и открытом доступе без необходимости регистрации и ввода пароля, что является нарушением Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», поскольку за распространение подобной информации предусмотрена уголовная или административная ответственность.

После обращения прокурора с заявлением в суд и удовлетворения Ленинским районным судом г. Чебоксары требования, информация о сайте передана в Роскомнадзор для исполнения решения о блокировке ресурса.

 
Опубликовано: 18 марта 2019 г.

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