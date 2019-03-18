Алатырская прокуратура запретила доступ к сайту по продаже поддельных полисов ОСАГО

В ходе мониторинга информации, размещенной в сети «Интернет», Алатырской межрайонной прокуратурой выявлен сайт, где посетителям предлагалось купить поддельные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Эта информация находилась в свободном и открытом доступе без необходимости регистрации и ввода пароля, что является нарушением Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», поскольку за распространение подобной информации предусмотрена уголовная или административная ответственность.

После обращения прокурора с заявлением в суд и удовлетворения Ленинским районным судом г. Чебоксары требования, информация о сайте передана в Роскомнадзор для исполнения решения о блокировке ресурса.