Житель Батыревского района осужден за попытку сбыта фальшивых долларов

В январе 2019 года житель с. Батырево, работая на мусоросортировке в Московской области, обнаружил 10 поддельных 100-долларовых купюр. По возвращении в родное село, 18 января он предпринял попытку обменять эти купюры на рубли в дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» в с. Батырево. Кассир сразу выявила подделку и вызвала полицию.

Мужчина в ходе разбирательства признал вину в полном объеме.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.