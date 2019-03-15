Задержать 69-летнего дачного вора помог Мухтар

В Чебоксарском районе осужден дачный вор, которого помогла задержать служебная собака по кличке Мухтар.

В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение о краже в коллективном саду возле поселка Кугеси. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в том числе и кинолог со служебной немецкой овчаркой. Четвероногий напарник взял след и привел полицейских к оврагу, где были спрятаны похищенные вещи. Именно к этому оврагу вскоре направился мужчина с тяжелой поклажей в руках…

69-летнего гражданина доставили в отдел полиции. Там он признался в краже из дачного домика инструментов и садового инвентаря на сумму около 40 тыс. рублей и покушении на кражу имущества другого дачника. Суд приговорил пенсионера к условному лишению свободы с испытательным сроком на два года.