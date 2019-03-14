О прочности защиты бизнесменов

И болевых точках АПК

Как в минувшем году осуществлялась защита бизнес-сообщества республики — этот вопрос обсуждался на вчерашнем заседании правительства. С докладом выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии Александр Рыбаков.

Свое выступление он начал с сумм налогов, которыми предприниматели пополняют казну. Но Глава республики Михаил Игнатьев «приземлил» омбудсмена вопросом, как уполномоченный защищает права бизнесменов, чтобы они успешней это делали. По словам Рыбакова, возникают вопросы по условно-досрочному освобождению осужденных бизнесменов, а также касающиеся сноса нестационарных торговых объектов. Предприниматели часто просят защитить их интересы при блокировке банковских счетов. В свой актив уполномоченный зачисляет отмену ряда решений местной Фемиды после вмешательства по его инициативе Верховного суда России. Михаил Игнатьев поинтересовался, все ли обращения уполномоченного доходят до адресатов. Реакция бывает практически всегда, но не везде вовремя, сказал Рыбаков.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов также отчитался о деятельности своего министерства за 2018 год. Отмечалось, что главными ее направлениями остаются создание высокотехнологичного АПК, повышение конкурентоспособности продукции, инвестиционной привлекательности, повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей, устойчивое развитие сельских территорий.

Индекс производства сельхозпродукции в минувшем году в Чувашии составил 101,7% (в ПФО — 98,7%, в России — 99,4%). В отрасли на 8,8% выросла производительность труда, составившая 2,2 млн рублей на человека.

Проводится работа по возрождению производства хмеля — в республике выпущен первый отечественный хмелеуборочный комбайн. Реализовано 12 проектов строительства и реконструкции хранилищ.

В то же время в животноводстве на 1,3% снизилось производство мяса, тогда как производство молока увеличилось на 1,7% и составило 423,4 тыс. тонн. Положительную динамику показала и пищевая промышленность.

Михаил Игнатьев предложил принять доклад министра к сведению. При этом был высказан ряд серьезных критических замечаний в адрес министерства. В частности, в решении кадровой проблемы на селе, остающейся по-прежнему острой. Безусловный плюс — создание агроклассов в сельских школах, но здесь еще надо поработать по части приближения учащихся к производству, сказал Глава Чувашии.

Необходимо также завершить работу по вовлечению в оборот заброшенных земель, точнее прогнозировать рыночную конъюнктуру сельхозпродукции, с тем чтобы наращивать ее экспорт. Минсельхозом разработан региональный проект «Экспорт продукции АПК», ее вывоз растет, что надо развивать, констатировал Глава республики.

Социально незащищенные категории граждан смогут вернуть до 1750 рублей от стоимости комплекта оборудования, необходимого для приема цифрового эфирного телевидения. Порядок предоставления соответствующей компенсации утвержден на заседании правительства.

Как доложил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов, на возмещение данных расходов могут рассчитывать семьи, одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже региональной величины прожиточного минимума. А также малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, зарегистрированные в качестве таковых в соответствии с законодательством, ветераны Великой Отечественной войны, постоянно или преимущественно проживающие на территории республики.

До 68 населенных пунктов цифровой сигнал не дойдет, еще в 15 прием частичный. Операторов спутникового телевидения обязали бесплатно предоставить доступ к обязательным общедоступным каналам на таких территориях. Жителям нужно будет отдельно приобрести спутниковое оборудование. И здесь социально незащищенные категории граждан смогут вернуть до 6500 рублей от стоимости такого комплекта. В общей сложности на все эти виды компенсаций из республиканского бюджета выделяется более 9,8 млн рублей.

На заседании утверждены правила предоставления из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов субсидий на погашение задолженности за газ по состоянию на 1 января 2019 года. Общая сумма субсидий 80,2 млн рублей, в том числе Козловскому району — 12,2 млн, Алатырю — 32,2 млн, Шумерле — 35,8 млн рублей.

Фото news.rambler.ru: Подключиться к цифровому телевидению малоимущим пенсионерам помогут и субсидии, и волонтеры.