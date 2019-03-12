Незаконный оборот продукции не снижает обороты

Шуба с контрафактной подкладкой

Более 140 импортных меховых изделий были сняты с реализации в республике в прошлом году как несоответствующие техническому регламенту. Общая стоимость забракованной продукции превысила 12 млн рублей, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская на заседании республиканской комиссии по незаконному обороту промышленной продукции под председательством Главы республики Михаила Игнатьева.

В ее докладе анализировался рынок легкой промышленности. Всего подобные нарушения требований техрегламентов Таможенного союза были выявлены более чем в половине из проведенных проверок. Без соответствующей маркировки, то есть указания состава и видов материалов, продавали товары ИП Кадеева из Канаша, ООО «Чесла» из Красноармейского. Владельцы предприятий привлечены к ответственности.

Не редкость — использование известных брендов. По данным начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии Андрея Семенова, в 2018 году ими было проверено 765 торговых учреждений, выявлено одно преступление по ч. 1. ст. 180 УК РФ, составлено 18 административных протоколов. Ушлые бизнесмены не преминули воспользоваться символикой FIFA во время чемпионата мира по футболу при реализации спортивной одежды. Такие торговые точки были обнаружены в Чебоксарах и Урмарах. В зону внимания контрольных органов все чаще попадают магазины «Секонд–хенд». И не случайно, ведь товары сюда доставляются по весу, а значит, и безопасность их сомнительна.

Надежда Луговская также рассказала о результатах контроля за распространением контрафактных и фальсифицированных товаров детского ассортимента и игрушек. В магазине «Канцтовары» ИП Данилова в Канаше продавались куклы китайского производства, в которых интенсивность запаха превышала допустимые значения. В цивильском магазине ООО «Орбита» реализовывались детские колготки, футболки и водолазки без указания на маркировке информации о наименовании и местонахождении изготовителя, импортера, дистрибьютора и дате изготовления. За данные нарушения виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов от 10 до 20 тыс. рублей.

Врио министра экономического развития, промышленности и торговли Светлана Ананьева сообщила об итогах работы комиссии в 2018 году. Положение с незаконным оборотом продукции пока нельзя считать благополучным. Улучшения есть, но они не меняют кардинально ситуацию, сказала она. В республике было проведено 590 проверок соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза к пищевой и непищевой продукции. Не отвечали требованиям 1,8% исследованных проб пищевой продукции и 4,7% проб непищевой продукции. По итогам деятельности комиссии в адрес Минпромторга России направлен перечень предложений по усилению защиты внутреннего рынка от нелегального импорта, а также других видов незаконного оборота промышленной продукции.

Михаил Игнатьев отметил, что вопросы незаконного оборота промышленной продукции затрагивают сферу импортозамещения. Чем качественнее товары, тем у производителей больше возможностей выйти на мировые рынки, сказал Глава республики. И напомнил, что в конце прошлого года Правительство России утвердило Концепцию создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости движения товаров. Эта система призвана повысить защиту интересов граждан и обеспечить экономическую безопасность государства, повысить собираемость налогов и таможенных пошлин.

Глава республики подчеркнул, что с помощью маркировки каждой единицы товаров, поступающих в продажу, любой покупатель сможет прямо в магазине проверить легальность продукции, для чего будет разработано бесплатное мобильное приложение.

Выводы Как подчеркнул на заседании Глава Чувашии Михаил Игнатьев, к тем, кто продает некачественные и небезопасные товары для детей, надо применять самые жесткие меры. Это просто вопиющая безнравственность — ради денег пренебрегать здоровьем малышей.

Фото media.lrytas.lt: По данным экспертов, около 12% детского игрушечного импорта в стране не имеет должного сертификата качества, а значит, небезопасно для здоровья малышей.