Автопробег передаст статус столицы Тотального диктанта от Владивостока Таллину

Ради грамотности — через всю страну

Для передачи статуса столицы Тотального диктанта от Владивостока Таллину 11 марта началось новое Тотальное путешествие проекта через всю страну. От Дальневосточного федерального университета, где открыто Тихоокеанское представительство штаба ТД, отправились три автомобиля «ГАЗ», которые проведут в дороге почти месяц. На пути их следования будут и Чебоксары.

Маршрут грамотности растянется на 10 тысяч километров. Авто Тотального путешествия посетят 27 городов. И, конечно, все это города, где пишут диктант. В том числе Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск и далее — до самого Таллина. В Чебоксары машины автопробега прибудут из Казани, а из Чебоксар двинутся в Пензу.

— Таллин — первый зарубежный город, который носит звание столицы Тотального диктанта и где 13 апреля текст прозвучит в исполнении автора, — рассказала журналистам руководитель проекта Ольга Ребковец. — Нам кажется очень важным, что внимание всех поклонников, участников и друзей диктанта будет приковано именно к эстонской столице, месту, где переплетены прибалтийская и русская культуры, и нам бы очень хотелось, чтобы проект способствовал укреплению дружбы двух народов и двух стран.

При этом по пути следования во всех городах будут организованы площадки для знакомства с командой автопробега, где можно будет принять участие в конкурсах и послушать лекции о грамотности и русском языке. Как сообщают из штаба проекта, к автопробегу в этом году присоединились писатели, которые прямо по ходу маршрута будут создавать книгу о России и Тотальном путешествии. Отрезок от Владивостока до Новосибирска курирует новосибирский писатель и краевед Игорь Маранин. В Новосибирске его сменит Михаил Визель, который доедет до Челябинска. Оттуда в свой родной город совершит путешествие уроженец Нижнего Новгорода Ильдар Абузяров, который приедет и в Чебоксары. А от Нижнего до Таллина проедет писатель, колумнист и блогер Виталий Сероклинов.

Впервые идея передачи статуса столицы в Тотальном путешествии воплотилась год назад. Тогда команда проекта проехала половину страны — от Новосибирска до Владивостока.

За ходом автопробега Владивосток — Таллин можно следить на сайте autoprobeg.totaldict.ru. Когда именно «караван» приедет в столицу Чувашии, мы сообщим дополнительно.

В Чувашии проведение Тотального диктанта координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция «Советской Чувашии».