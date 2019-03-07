Волонтеры от мала до велика

АЛИКОВСКИЙ, КАНАШСКИЙ РАЙОНЫ. О добрых делах «серебряных» волонтеров села Тенеево знает вся округа — они готовы помочь и словом, и делом.

В добровольческом отряде пока всего 8 помощников, все уже пенсионеры, но их энергии и жизнелюбию можно только позавидовать, говорят в Аликовском центре социального обслуживания населения. Возглавляет волонтеров заведующая отделением социального обслуживания на дому Алина Поклакова. Вместе они помогают одиноким сельчанам, навещают тяжелобольных, готовят праздничные поздравления для юбиляров-долгожителей, ветеранов Великой Отечественной войны, агитируют сельчан в возрасте заниматься физкультурой, организуют для пожилых консультации, на которые приглашают специалистов Пенсионного фонда, социальных служб. Глядя на активных бабушек и дедушек, и молодежь охотнее берется за добрые дела: то снег во дворе ветеранам почистят, то воды принесут.

Вот и в Канашском районе со старших товарищей берут пример дети. На днях «снежный десант» Хучельской школы очистил от снега площадки и дорожки, ведущие к памятникам погибшим воинам Великой Отечественной войны. А помогать старшеклассникам пришли местные детсадовцы, вооружившись пластмассовыми лопатами. «Пусть ребята с малых лет приучаются беречь память о подвиге наших солдат!» — сказали воспитатели.

Фото cap.ru: Через полчаса стараниями хучельских школьников территория около памятников героям-землякам была расчищена.