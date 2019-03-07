Публикации о Чувашии вошли в антологию лучших журналистских материалов на межэтническую тему

Книга о народных традициях, межнациональных и этноконфессиональных отношениях «Национальный акцент: межэтнические отношения в зеркале СМИ» увидела свет в Москве. Выпустила ее Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Фонда президентских грантов.

В издании собраны лучшие публикации российских журналистов с 2008 по 2018 год — материалы победителей конкурса «СМИротворец» разных лет, тексты из первого в России межнационального печатного издания «Национальный акцент», а также работы молодых журналистов — выпускников межрегиональной Школы межэтнической журналистики.

Среди сотен материалов есть и работы журналистов из Чувашии и о Чувашии. Так, в публикации Федора Макова «Мир Терентия Дверенина» (2010 г.) рассказывается о народном мастере из деревни Сюндуково Мариинско-Посадского района, прославившемся своими этнографическими композициями с миниатюрными костюмированными скульптурами. А очерк корреспондента «СЧ» Елены Зайцевой «Дом, в котором говорят на трех языках», кстати, победитель конкурса «СМИротворец–2013», повествует о дружной интернациональной семье Халитовых из деревни Чичканы Комсомольского района.

К СЛОВУ Читателям газеты «Советская Чувашия», входящей в «многодетную семью» СМИротворцев, хорошо знакома рубрика «Большая семья», которая рассказывает о культуре и традициях народов Чувашии, а также о жизни и деятельности чувашей, проживающих в других регионах России.

По вошедшим в сборник материалам можно проследить трансформацию отношения к непростой межнациональной теме в российском медиапространстве за минувшие десять лет. «Если сначала межнациональная тема возникала в СМИ лишь эпизодически, чаще всего к праздникам (например, к Масленице или Сабантую), и в основном концентрировалась на этнографическом описании традиций, то потом появились и по-настоящему проблемные материалы, и постоянные разделы и рубрики», — отмечают составители.

Изначально планировалось, что в книге будет пятьсот страниц, но, оценив собранный материал, в гильдии решили выпустить издание в полтора раза большего объема — в 750 страниц. «Фактически получилась антология новой отрасли российской журналистики — межэтнической, — говорит член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Маргарита Лянге. — Эта книга — копилка идей и их блестящего воплощения талантливыми профессионалами. Она пригодится и действующим журналистам-практикам, и нашим молодым коллегам, которые только начинают свой путь в профессии».

Изданием уже заинтересовались ученые и профильные учебные заведения, которые готовят сотрудников для СМИ. Экземпляры книги гильдия отправит в библиотеки 15 вузов-партнеров, в том числе ЧГУ имени И.Н. Ульянова, а также по запросу во все региональные органы власти, отвечающие за национальную политику, в Дома дружбы народов, крупным общественным этнокультурным организациям. После официальной презентации, которая запланирована на март, издание будет доступно для скачивания на самом популярном межнациональном портале NAZACCENT.RU