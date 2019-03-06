МВД расследует уголовное дело о завышении тарифов на утилизацию отходов в Чувашии

На вчерашней еженедельной правительственной планерке Глава Чувашии поручил изучить озвученные на недавней коллегии МВД России сведения о возможном необоснованном завышении в республике тарифов на услуги по утилизации отходов и в случае подтверждения фактов принять меры к наказанию виновных.

Михаил Игнатьев потребовал отчета от руководителей служб и ведомств, имеющих отношение к данной теме. Как пояснила руководитель республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова, с их стороны изучается правомерность использования так называемых инвестиционных надбавок в тарифах, которые могли сказаться на их величине. Если выяснится, что на момент установления тарифов объекты основных средств были приняты неправильно, тарифы могут быть пересчитаны.

Врио министра природных ресурсов и экологии Александр Ефремов доложил, что сейчас «поднимается» документация по строительству объектов утилизации. А что мешало должным образом ее исследовать, когда они сдавались в эксплуатацию при наличии всевозможных контролирующих и экспертных инстанций, кто из них бездействовал, спросил Михаил Игнатьев. Врио министра не смог представить четких выводов. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ также подключается к проверкам, заверил министр Алексей Грищенко, чтобы в ближайшие два-три дня прояснить ситуацию.

Это предварительные результаты расследования ситуации, резюмировал Глава республики. Окончательные выводы будут сделаны в самое ближайшее время. Как пояснил замминистра МВД по Чувашии Леонид Вакс, идет расследование уголовного дела против фигурантов «мусорного» дела, занимающихся утилизацией отходов. Если неправомерное завышение тарифов будет установлено, надо полностью взыскать деньги с виновных, резюмировал Глава республики. И тех, кто своим бездействием способствовал произошедшему, надо привлечь к ответственности, поручил он премьер-министру Ивану Моторину.