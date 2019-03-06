Житель Читы подозревается в дачных кражах в Моргаушском районе

Неплохой «урожай» собрал в августе прошлого года житель Читы на одном из дачных участков близ деревни Сидуккасы Моргаушского района.

После визита незваного гостя из дачного домика пропали сварочный аппарат и усилитель телевизионной антенны. По словам хозяйки участка, общая стоимость похищенного составила около 7 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам отдела МВД России по Моргаушскому району удалось установить личность злоумышленника. Выяснилось, что 42-летний читинец в республике оказался проездом, и за короткое время успел натворить дел.

Ранее этот мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. Сейчас за совершение аналогичных преступлений на территории Кировской области он заключен под стражу.