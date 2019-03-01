Приглашаем к участию в конкурсе «Если бы я был Президентом»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года отметил, что талант, энергия, креативные способности молодежи – в числе самых сильных конкурентных преимуществ в России. Президент призвал школьников и студентов проявлять себя, активно и смело участвовать в проектах и конкурсах личностного роста, дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, своей семье, своей стране.

При поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в России стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом». Его цель: повышение экономической, правовой и электоральной культуры молодежи, выявление, поддержка и развитие талантливых молодых граждан, привлечение их к участию в вопросах управления государством.

Основными задачами Конкурса являются сбор и анализ актуальных предложений по развитию государственной политики в различных сферах жизни общества, формирование перечня наказов Президенту Российской Федерации, выработка предложений для включения их в национальные приоритетные проекты и учета в законотворческой деятельности.

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ, студенты техникумов, колледжей и вузов, аспиранты, курсанты военных и правоохранительных вузов, учащиеся организаций дополнительного образования.

Конкурс проводится в два этапа по четырем номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. Работы должны включать в себя обоснование проблем, существующих в настоящее время в России и её регионах, а также включать конкретные предложения, направленные на их решение.

Заявки на участие в Конкуре принимаются до 18 марта 2019 года.

Итоги Конкурса будут подведены в апреле 2019 года в рамках Всероссийского молодежного законотворческого Форума.

Официальный сайт Конкурса: www.konkurs-president.ru

Контактное лицо: Алексей Ковалев 8-917-586-35-07.