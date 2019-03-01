В Чебоксарах прошел конкурс творчества юношей с ограниченными возможностями здоровья «Богатырская застава»

И добрый молодец, и артист

В чебоксарском Дворце культуры «Салют» на днях прошел X Республиканский конкурс творчества юношей с ограниченными возможностями здоровья «Богатырская застава».

Напомним, в этом конкурсе ежегодно участвуют юноши с проблемами слуха. Нынче свои таланты демонстрировали на сцене воспитанники школ-интернатов из Цивильска и Чебоксар.

Творчество ребят оценивали председатель общественной организации «Вместе» Дмитрий Кудряшов, главный специалист-эксперт по культуре Анна Страхова, солист вокального ансамбля «Служу Отечеству» Евгений Назаров, хореограф танцевального коллектива «Нон-стоп» Елена Хвощева.

В первом туре проверяли, насколько хорошо ребята знают историю. Во втором конкурсе под названием «Оживший шедевр» участники воссоздавали известные картины из Третьяковской галереи: «Опять двойка», «Меншиков в Березове», «Первый фрак» и «Приезд гувернантки в купеческий дом». При этом члены жюри оценивали артистизм ребят, точную передачу образа.

Но самым трудным, по мнению юных богатырей, оказалось испытание танцем. Ведь чтобы танцевать, музыку надо слышать, а им приходилось ее чувствовать. На вальс кавалеры галантно приглашали дам из хореографической студии «Радость». Вне конкурса выступали также и другие коллективы ДК «Салют». Между тем, жюри подводило итоги.

Самым обаятельным конкурсантом был признан Сергей Михайлов, самым творческим — Марат Шоркин, наиталантливейшим — Павел Мартынов. А победу в главной номинации «Молодец 2019» одержал чебоксарец Данила Козырев.

Кстати, в ДК «Салют» ежегодно проводится конкурс и для творчески одаренных девушек с проблемами слуха. Он называется «Мисс «Тихая Чувашия». В прошлом году победительницей стала Мария Сергеева из Чебоксар.

Фото: Всем участникам «Богатырской заставы» вручили подарочные сертификаты и дипломы.