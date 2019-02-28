Директор учебно-производственного комбината осужден за растрату

Выслушал приговор бывший директор учебно-производственного комбината Минстроя Чувашии, признанный виновным в присвоении и растрате вверенного имущества и злоупотреблении должностными полномочиями.

По материалам уголовного дела, возбужденного и расследованного СУ СКР по Чувашии, с сентября 2013 по июнь 2016 года по указанию директора ему незаконно производились выплаты на общую сумму свыше 250 тыс. рублей «за напряженность и интенсивность труда».

А два года назад руководитель комбината порадел о негосударственном образовательном учреждении, созданном его знакомым, которое позже сам же и возглавит. За 35 тыс. рублей он заказал в городских троллейбусах рекламу с информацией о проведении учебно-производственным комбинатом (УПК) обучения и повышения квалификации по ряду профессий, но с указанием контактных данных того самого негосударственного учреждения.

Кроме того, этой же организации злоумышленник безвозмездно передал обучающе-контролирующую систему с учебными курсами, на приобретение которой УПК потратил более 700 тыс. рублей. Суд приговорил бывшего начальника УПК к полутора годам условного лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу.