Посланию Президента — вектор реализации

Жесткий спрос за твердые отходы

На воплощение в жизнь мероприятий, намеченных в Послании Президента страны Владимира Путина, республике потребуется порядка 7,45 млрд рублей. В течение месяца необходимо сделать расчеты использования этих средств — такую задачу поставил Глава Чувашии Михаил Игнатьев на вчерашней еженедельной правительственной планерке.

В частности, более 1,12 млрд рублей будет направлено на предоставление материнского капитала при рождении третьего и последующих детей на погашение ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей. 121,5 млн рублей предусматривается на увеличение пособия по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. Почти 55 млн рублей направляется на доведение пенсий и ежемесячных выплат до прожиточного минимума и на их индексацию. Запланировано также финансирование и ряда других направлений. В частности, по стимулированию частного жилищного строительства путем использования ипотечных механизмов многодетными семьями.

Цифра: 12809 многодетных семей Чувашии получат дополнительные меры господдержки

Правительство держит под постоянным контролем внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. На совещании состоялся взыскательный разговор на данную тему, что вызвано неудовлетворительной работой как регионального оператора ООО «МВК «Экоцентр», так и контролирующих органов.

По докладу министра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексея Грищенко, в зоне ответственности оператора 1725 населенных пунктов. Определены места накопления ТКО, составлены графики вывоза. Как уже известно, норматив оплаты составляет 75,7 рубля с человека в месяц. (В ряде соседних регионов она выше на 10 и более рублей.)

Но все эти меры должным образом не работают. Не хватает контейнеров для мусора, на их приобретение требуется крупная сумма. Оператор в лице генерального директора «Экоцентра» Виктора Лагуновского пока не знает, где ее взять. Платы горожан не хватает, так как ее собираемость — менее половины. В период с октября прошлого года по февраль нынешнего, по данным министра, было начислено 74 млн рублей платы за сбор и вывоз мусора, а оплачено 32 млн рублей. И с управляющими компаниями уровень заключения договоров лишь 60%. По последним данным, мест накопления мусора, откуда его вывозят, насчитывается 12,8 тыс. Но эти цифры нельзя признать удовлетворительными — далеко не из всех населенных пунктов отходы вывозятся. Правда, оплата в таких случаях пересчитывается. Для снижения платы ведется ее прием в офисе оператора, чтобы люди не платили комиссию.

Данная ситуация не удовлетворила Главу республики. «Должностным лицам негоже превращаться в болтунов, — сказал он. — Вы обязаны принимать волевые ответственные решения». А в адрес руководителя республиканской жилинспекции Виктора Кочеткова было высказано прямое указание предпринять в течение месяца все контролирующие меры по налаживанию ситуации, в противном случае могут последовать жесткие меры.

На планерке были обсуждены итоги празднования Дня защитника Отечества. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил о подготовке к ХI Межрегиональной выставке «Картофель-2019», которая пройдет 28 февраля — 1 марта в Чебоксарах.