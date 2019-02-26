Посылки для фронта и огонь батарей

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

23 февраля 1944 г.

125 участников звездного пробега бойцов всеобуча из всех районов Чувашской АССР, посвященного 26-й годовщине Красной Армии, двумя колоннами вступили в Чебоксары. В честь окончания пробега на Красной площади состоялся митинг. Затем бойцы направились в Дом Советов для рапорта правительству Чувашии.

СПРАВКА «СЧ»

Всеобуч — 110-часовая военная подготовка без отрыва от работы мужчин от 16 до 50 лет, предусмотренная приказом Государственного комитета обороны от 17 сентября 1941 г. «Всеобщая воинская подготовка граждан СССР». Для этого при областных и республиканских военкоматах были созданы отделы всеобуча, а при районных и городских военкоматах для выполнения этой работы выделялось по 2-3 инструктора.

Учащиеся Чебоксарской средней мужской школы № 1 в этом учебном году собрали около 11000 рублей и сдали их в фонд обороны страны. Школьники послали бойцам Красной Армии 30 индивидуальных посылок, 14 из них послано к 26-й годовщине Красной Армии. Ребята вложили в посылки письма и уже получили от фронтовиков ответы.

Воинская часть, где командиром товарищ Пархоменко, провела в честь 26-й годовщины Красной Армии скоростной лыжный переход по маршруту Чебоксары — Толиково — Чебоксары. Около 90 км участники лыжного перехода прошли за 12 ходовых часов.

ФОТО: «Красная Чувашия» в этот день открылась приказом №16 Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина к 26-й годовщине Красной Армии. На второй странице в очерке «Герои днепровской битвы» рассказывается о Героях Советского Союза из Чувашии — участниках освобождения правобережной Украины. И сегодня интересно читать описание подвигов командира роты Ивана Полякова из деревни Верхняя Кумашка Шумерлинского района, командира орудийного расчета Филиппа Ахаева из села Рындино Порецкого района, пулеметчика Александра Сидорина из села Междуречье Алатырского района, Николая Безрукова из села Дурасовка (ныне Октябрьское). На помещенном в номере фото майор Безруков мирно улыбается, словно и нет никакой войны. Ровно через год и месяц он геройски погибнет в Нижней Силезии. Александра Сидорина к моменту выпуска номера газеты уже не было в живых — двумя месяцами раньше, предположительно в декабре 1943 г., он пропал без вести. А Филипп Ахаев и Иван Поляков довоюют до конца войны и увидят долгожданный мир…

Но война не делает перерывы на праздники, и в этот праздничный день сложили головы 34 уроженца Чувашии, в том числе помощник командира взвода 1142-го стрелкового полка 340-й стрелковой дивизии старший сержант Петр Плигускин, уроженец села Стемасы Алатырского района, 1912 г.р. Его дивизия в эти февральские дни 1944 г. вместе с частями 5-го механизированного корпуса на рубеже реки Гнилой Тикич в ожесточенных боях сумела остановить вражеские части, рвущиеся на помощь окруженной в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной операции Красной Армии 80-тысячной группировке фашистских войск. Разгром в этом котле 10 немецких дивизий позволил нашим войскам уже через месяц выйти на государственную границу СССР. Боевые друзья похоронили Петра Плигускина у деревни Яблоновка Лисянского района Киевской области Украины.

24 февраля 1944 г.

В этот день пропал без вести уроженец деревни Чандрово Ишлейского района (сейчас в черте Чебоксар) красноармеец Федор Жирнов, подносчик 141-го стрелкового полка 85-го стрелкового корпуса. Дома солдата ждала и не дождалась супруга Акулина Петровна.

25 февраля 1944 г.

В эвакогоспитале в Канаше в этот день умер от ран и похоронен в братской могиле № 1 на городском кладбище рядовой Владимир Саморуков, 1925 г.р. Место рождения не установлено.

26 февраля 1944 г.

В эвакогоспитале умер от болезни и захоронен в братской могиле на гражданском кладбище села Чуварлеи Алатырского района рядовой Дмитрий Архипов, 1896 г.р. По некоторым документам Центрального архива Министерства обороны РФ уроженец Завьяловского района Алтайского края Дмитрий Исаевич Архипов считается пропавшим без вести 20 февраля

1944 г.

27 февраля 1944 г.

Уроженец деревни Апнеры Вурнарского района Сергей Сидоров, 1892 г.р., призванный Вурнарским РВК, рядовой, пропал без вести.

«Красная Чувашия» опубликовала в этот день очерк специального корреспондента ТАСС майора А. Краснова о бывшем леснике из села Новые Айбеси Михаиле Большове, кавалере орденов Славы III и II степени. 16 марта генерал армии Рокоссовский подпишет представление Михаила Алексеевича к ордену Славы I степени. Но алатырский парень уже не узнает об этом — Указ Президиума Верховного Совета о его награждении будет подписан лишь 24 марта 1945 г., а командир отделения 562-го отдельного саперного батальона 277-й стрелковой дивизии старшина Большов погибнет в Восточной Пруссии 25 октября 1944 г.

28 февраля 1944 г.

В 20 часов 25 минут Заволжская электрическая станция дала первый ток промышленности города Чебоксары. «Предприятия Чебоксар имеют теперь большие возможности для увеличения выпуска необходимой стране и фронту продукции», — писала чуть позже «Красная Чувашия». В заметке «Стахановцы Заволжской стройки» сохранены для истории и имена ведущих строителей — каменщика-штукатура Н. Горожанкина, каменщика М. Якупова, плотника Я. Янсберга, монтажников З. Чекина, Е. Сарамок, И. Хорькова, М. Егорова, К. Дзюбы, Портновой, подсобной рабочей А. Федоровой, мастера И. Березина. Отмечены также работники механической мастерской А. Саарна, И. Юнах, А. Калашникова.

В этот день погиб в бою телефонист 268-го гвардейского стрелкового полка 90-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Александр Григорьевич Арзамасов, 1899 г.р., член ВКП(б), призванный Алатырским РВК.

29 февраля 1944 г.

«Красная Чувашия»: «Второ-Чекурская начальная школа (заведующая Вотякова) одна из лучших в Октябрьском районе. Для горячих завтраков школьников колхозы выделили трех овец и одну свинью. Семнадцать детей фронтовиков обеспечены одеждой и обувью».

Погиб в бою командир взвода 29-й отдельной морской бригады Отдельной Приморской армии младший лейтенант Ефим Моловст(в)ов, 1914 г.р.,член ВКП(б). В родном Янтиковском районе сына ждала мать Анна Алексеевна. Первоначально он был захоронен в селе Маяк Крымской АССР.

ДАТА

22 февраля Казанское танковое училище широко отметило свое 100-летие. В числе приуроченных к юбилею событий — открытие перед музеем училища аллеи Героев, созданной в рамках проекта «Аллея Российской Славы» . Размещен на этой аллее и бюст Героя Советского Союза Семена Коновалова, работавшего в училище в 50-е годы. А в самом музее славному сыну чувашского народа Семену Коновалову посвящена целая экспозиция, вызывающая глубокий интерес посетителей. Способствовал этому выход на экраны художественного фильма «Несокрушимый», прообразом героя которого как раз и стал чувашский парень Семен Коновалов. О самом герое и о фильме наша газета, напомним, писала несколько месяцев назад («Подвиг, достойный легенды», «СЧ» от 22 ноября 2018 г. ).

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