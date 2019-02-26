Центральная городская площадь. Чебоксары, 1963 год

Фото из Государственного исторического архива ЧР

Над карнизом дома № 31 лозунг: «Встретим день выборов в Верховные Советы РСФСР, Чувашской АССР и в местные Советы депутатов трудящихся новыми успехами в труде!», а над порталом сельхозинститута — щит с датой «3 марта». Площадь еще в снегу — значит, это конец зимы 1963 года.

Все дома на снимке, за исключением Госбанка и бывшей школы (в войну эвакогоспиталь, до 1957 года пединститут, затем различные конторы и министерства), послевоенной постройки. Из них первым появился жилой 36-квартирный дом (1951 год) с двумя магазинами (книжный и бакалейный), ателье мод и парикмахерской на первом этаже. Вторым по времени было общежитие сельскохозяйственного института (1953 год). Сам же институт начал работу в 1958 году, пока между ними свободное пространство, но со временем они станут единым целым.

Одновременно с институтом строилось здание Чувашпромсовета (затем горисполком, сейчас администрация города) с магазином «Детский мир» на первом этаже. И только через два года, в 1960 году, появилась сама площадь с гранитными трибунами и памятником Ленину в центре. Скверик у 31-го дома, новые (сейчас уже скажут, винтажные) фонари освещения, урны тех времен — железобетонные, с лепниной под коринфские колонны — одному не сдвинуть. Часов на башне еще нет, но на углу института висят уличные часы.

Троллейбусы по площади пойдут только в ноябре следующего года, пока же на улице Карла Маркса маршрутные автобусы ЗИЛ-158, и что-то не видно легковых автомобилей. Площадь, кстати, еще называется Советской, Первомайские и Октябрьские демонстрации в этом году пройдут по ней, а уже на следующий год они пойдут по площади Ленина.

И еще одна деталь на фото: за памятником Ленину не видно деревьев. Они, конечно, есть, но еще малы и скрыты под снегом. А вот что писала газета «Советская Чувашия» в апреле 1977 года: «В канун Первомая помолодел сквер на площади Ленина в Чебоксарах. Голубые ели, что росли здесь около двадцати лет, заменены их младшими сестрами». Больше, насколько помнится, их не меняли, стало быть, нынешним более сорока лет. Те, первые, были пересажены на территории около корпуса ХГФ, нового здания Дома Советов, кинотеатра «Сеспель», вокзала. Куда «переедут» нынешние? Когда «переедут»? И «переедут» ли вообще?

ИНТЕРЕСНО

В те годы, в канун выборов в Верховные Советы, обычно обсуждались перемены, произошедшие после прошлых выборов. В газетах они публиковались под заголовком «От выборов до выборов». Вот что писала газета «Советская Чувашия» в январском номере 1963 года: «В городе 55 крупных предприятий, объем их производства в два с лишним раза больше, чем в 1958 году. В 1958 году в Чебоксарах проживало 104 тысячи человек, а сейчас — свыше 150 тысяч. Введено в эксплуатацию 276300 кв. метров жилой площади, а в 1958 году весь жилой фонд г. Чебоксары составлял 395 тыс. кв. метров.

Сейчас в Чебоксарах вместе с поселками 365 улиц, многие из них построены недавно. Это — проспект Ленина, улицы Ю. Гагарина, Космонавта А. Николаева и др. Строится город-спутник, первая улица в нем названа Коммунистической. А сколько строится школ! Что ни год, то новая школа, число учащихся с 1958 года увеличилось на 8000 человек. В городе открыт Волжский филиал Московского энергетического института.

Большая забота проявлена о здоровье трудящихся, сейчас на каждые десять тысяч человек приходится 19 врачей (в 1958 году было 13 врачей). С 1958 года по 1962 год в городе открыто 36 продовольственных и 13 промтоварных магазинов, товарооборот города против 1958 года возрос на 40 процентов. Прочно вошел в быт горожан газ, потребление газа по сравнению с 1959 годом (напомним, что в 1958 году газа еще не было) возрос более чем в 30 раз. Непрерывно растет пассажирское автохозяйство, в прошлом году в автобусах было перевезено 37 миллионов пассажиров, а в 1958 году — только 21 миллион.

Со времени прошлых выборов в городе появилось много новых культурных учреждений. Построен прекрасный театр на 800 мест, филармония на 500 мест, такой же вместимости кинотеатр «Мир», клуб в Южном поселке, телецентр. Ныне строится кинотеатр на улице Богдана Хмельницкого, такой же на улице Гражданской, Дворец культуры хлопчатобумажного комбината, проводится реконструкция клуба «Электрик». И заканчивала обзор газета на высокой ноте: «Широким шагом идут вперед Чебоксары. Доброго им пути!»

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова