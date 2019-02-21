Мошенники представляются сотрудниками МЧС России

В Чувашии продолжают регистрироваться случаи мошеннических действий со стороны неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками МЧС России при телефонном разговоре. Злоумышленники, выдавая себя за инспекторов государственного пожарного надзора, сообщают бизнесменам о якобы предстоящих внеплановых проверках состояния пожарной безопасности на принадлежащих им предприятиях, в том числе с участием «московских проверяющих», после чего вынуждают владельцев объектов взамен на лояльное отношение передавать дорогие подарки или перечислять денежные средства на расчетный счет, на номер сотового телефона.

Так, в феврале 2019 года несколько организаций обратились в Главное управление МЧС России по Чувашской Республике для подтверждения информации и получили разъяснения, как вести себя в данной ситуации.

Жертвами жуликов все чаще становятся и обычные граждане: лжепожарные обходят дома и квартиры, предлагая хозяевам осмотреть состояние печного отопления, газового оборудования и электропроводки на предмет их исправности. Проведя «проверку» мошенники настаивают на том, что жильцам необходимо приобрести у них и оплатить установку автономных пожарных извещателей либо датчиков утечки газа.

Напоминаем! Подразделения МЧС России не оказывают платных услуг по установке пожарной сигнализации, обслуживанию систем газоснабжения и вентиляции, ремонту печного отопления. Все проверки и профилактические мероприятия сотрудники госпожнадзора проводят бесплатно и в форменном обмундировании, при общении с гражданами обязаны предъявить служебное удостоверение.

Призываем жителей республики не поддаваться на уловки мошенников и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы или на единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Чувашии по номеру: (8352)39-99-99.