Выявлены новые факты злоупотреблений при строительстве СИЗО №3

Возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего заместителя директора СМУ-13 ФСИН России, который подозревается в особо крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), в 2015-2017 годах в Чебоксарах в рамках исполнения обязательств по госконтракту на строительство нового следственного изолятора по Лапсарскому проезду, заключенному с региональным УФСИН, замдиректора вносил в документы заведомо ложные сведения о выполнении некоторых видов работ на общую сумму свыше 5 млн рублей и представлял их заказчику.

Кроме того, в нарушение требований госконтракта он организовал выполнение строительно-монтажных работ с применением недопустимых средств и способов строительства, которые не соответствовали проектной документации. Это повлекло полную и частичную непригодность возведенных конструктивных элементов следственного изолятора и благоустройства территории. А заказчику представлялись документы о якобы соответствии выполненных работ предъявляемым требованиям.

В итоге УФСИН перечислило на счет СМУ-13 более 41 млн рублей. Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного федеральному бюджету, превысила 46 млн рублей.

Уголовные дела, возбужденные по материалам УФСБ по Чувашии, соединены в одно производство, расследование продолжается. Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

Напомним, ранее фигурант дела уже привлекался к уголовной ответственности за другие нарушения требований госконтракта при строительстве указанного СИЗО с причинением федеральному бюджету ущерба на общую сумму более 7,5 млн рублей. В частности, в следственном изоляторе были уставлены не те лифты, медицинское оборудование (рентген) и горелки для котельной, а дымовая труба была необоснованно оплачена дважды. В апреле прошлого года за превышение должностных полномочий и служебный подлог суд приговорил замдиректора к штрафу в 440 тыс. рублей.

По тому же делу выслушали «штрафные» приговоры бывшие начальник отдела капитального строительства и ремонта регионального УФСИН и заместитель начальника колонии № 1, курировавшие строительство нового изолятора и по выводам следствия и суда находившиеся в сговоре при поставке оборудования.