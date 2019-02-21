Серийный магазинный вор отправится в колонию строгого режима

Немолодой мужчина бомжеватого вида примелькался практически во всех супермаркетах города Чебоксары. Работники торговых точек старались не выпускать его из виду, так как уже знали, что стоит им отвернуться — воришка спрячет товар за пазухой и пронесет мимо кассы.

Чаще всего он похищал популярные сорта кофе, но не брезговал и средствами гигиены. Злоумышленника не раз ловили за руку, и все же промысла тот не оставлял. По информации старшего дознавателя отдела полиции № 4 УМВД России по городу Чебоксары Кристины Прокопьевой, в прошлом уроженец Сахалинской области уже отбывал наказание за кражи в местах не столь отдаленных и сразу же после освобождения снова принимался за старое.

Сейчас для таких «несунов», уже наказанных в административном порядке, предусмотрена уголовная ответственность по статье 158.1 УК РФ — «мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение». Московский суд города признал 52-летнего бродягу виновным по восьми эпизодам преступлений, предусмотренных указанной статьей кодекса и приговорил к пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. «Любимые» магазины клептомана получили небольшую передышку…