В Чувашии прошел Всероссийский изобразительный диктант

На прошлой неделе сразу несколько учреждений художественного образования Чувашии стали площадками проведения Всероссийского изобразительного диктанта. Такую акцию впервые провел Международный союз педагогов-художников. Участники выбирали для акции любой день прошедшей недели. Новый вид диктанта проводился как очный этап I Международного благотворительного конкурса «Каждый народ — художник», призванный открывать и поддерживать молодые таланты.

Педагоги уже назвали это событием в истории российского и мирового художественного образования. Инициатива международного союза получила поддержку Фонда президентских грантов, и всем художественным образовательным организациям было предложено стать конкурсными, а в дальнейшем и инновационными площадками по поддержке талантов. В Чувашии на это откликнулись в Чебоксарском художественном училище, где в новом диктанте приняли участие 46 студентов, в Чебоксарской детской художественной школе № 6 имени Акцыновых и Батыревской детской школе искусств.

— С Международным союзом педагогов-художников мы заключили договор сетевого взаимодействия, — говорит заместитель директора по научно-методической работе Чебоксарского художественного училища Марина Иванова, — что предусматривает в дальнейшем и очные сессии, и мастер-классы. Это очень интересно и развивает студентов. И весьма перспективно.

Но, как и Тотальный диктант, диктант Изобразительный — не проверка изобразительной грамотности, а увлекательный и азартный процесс выполнения аналогичных творческих заданий всеми участниками в одинаковых условиях и за одно и то же время.

К тому же педагоги станут и модераторами конкурса на своих площадках, принимая участие в отборе и работе экспертных советов жюри конкурсов детского изобразительного творчества! А у юных художников при победе появляется возможность стать участниками профориентационных сессий и иллюстраторами серии сборников «Каждый народ — художник».

15 февраля студенты Чебоксарского художественного училища три часа создавали собственные композиции на заданные темы: «Свадебные обряды», «Мастер народных промыслов» и «Чему учит нас народная сказка?» Эти темы все узнали только перед началом акции, поэтому демонстрировать свои умения и навыки пришлось, импровизируя и приложив максимум фантазии. Технику и формат молодежь выбирала сама.

По словам Марины Ивановой, педагоги не имели права вмешиваться в творческий процесс. Они лишь фиксировали все этапы выполнения задания. А когда диктант был закончен, все работы были тут же посланы в оргкомитет и загружены на сайт конкурса, а их авторы получили дипломы участников. Теперь произведения на заданную тему будут оценивать профессиональное жюри и независимые эксперты. Авторы лучших из них будут допущены к следующему этапу. Итоги будут известны в мае.

Фото Чебоксарского художественного училища: В художественном училище, как и в детской художественной школе № 6 имени Акцыновых и Батыревской детской школе искусств, надеются, что начинание станет традицией.